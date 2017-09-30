Almanya'da FETÖ protestosu

KENT merkezinde FETÖ'nün sözde eğitim kurumu yakınında ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetledi ve onların faaliyetlerine göz yuman yöneticilere tepki gösterdi.

Eyleme katılan Duisburg Uyum Meclisi Üyesi Bekir Sipahi, yaptığı konuşmada, yaklaşık 85 bin Türk kökenlinin Alman komşularıyla huzur içinde yaşadığı şehirlerinde FETÖ'cülere yer olmadığını söyledi.

Sipahi, "15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti devletini işgale kalkan vatan hainleri, Duisburg'u mesken tutup burada cirit atmaktadır. Geçen hafta Duisburg Üniversite Caddesi'nde, 'Takip ediliyoruz' adı altında Türkiye karşıtı yalan, iftira ve imajını bozmaya yönelik programlar yapıldı. Artık eyleme geçiyoruz ve bu tür kara propagandayla huzurumuzu bozmaya çalışanlara 'dur' diyoruz." dedi.

Duisburg Uyum Meclisi Üyesi Erdoğan Aydın ise "Diyalog adı altında FETÖ'cü şarlatanlar faaliyetlerini sürdürüyor" ifadesini kullandı.

Konuyu Uyum Meclisi'nde de gündeme getirdiklerini kaydeden Aydın, şunları söyledi:

"Meclis üyeleri 'Haberimiz yok' diyorlar. O zaman bizde 'Siz ne işe yararsınız?' diye soruyoruz. Bizler de ülke ve millet sevdalıları olarak bu FETÖ teröristlerine karşı en demokratik hakkımız olan protesto mitingini yaparak yetkilileri ikaz ediyoruz."

Mitinge telefonla bağlanan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, FETÖ'yü lanetleyerek protestoculara destek verdi.

Yağmur altında gerçekleşen gösterinin ardından şehitler için hep birlikte dualar edildi.