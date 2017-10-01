Almanya'da eşcinsel evlilik resmen başladı

HIRİSTİYAN Demokrat ve Muhafazakar Almanların karşı çıktığı eşcinsel evlilik Meclis’te oy çoğunluğuyla kabul edilmişti. Eşcinsel evlilik şu anda dünya genelinde 17, Avrupa genelinde 13 ülkede yasal olarak yapılmaktadır. Hollanda 2001'de eşcinsel evliliklerin uygulandığı ilk ülke olmuş, ardından onu Belçika, İspanya, Danimarka, Norveç, İsveç, Portekiz, İzlanda, Fransa, Birleşik Krallık, Lüksemburg takip etti. En son eşcinsel evlilik İrlanda'da ilk defa halk oylamasına sunulmuş ve referandum sonucunda yasallaşmıştı.