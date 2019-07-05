Almanya'da camiye çirkin saldırı!

Almanya'nın Hamburg kenti yakınlarındaki Schleswig kasabasındaki bir camide Kur'an-ı Kerim'i yırtarak tuvalete atan saldırganlar, muslukları çıkarıp sabunlukları kırarak camiye zarar verdi

Almanya'da camiye çirkin saldırı!
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DİYANET İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Schleswig Veysel  Karani Camisi'ne çarşamba günü 9.30-11.00 saatleri arasında yapılan saldırı,  Flensburg Emniyet Müdürlüğünün bugün yayımladığı basın bülteniyle ortaya çıktı.

Camiye giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, Kur'an-ı Kerim'i  paramparça ederek tuvalete attığı, musluk ve sabunlukları kırarak hasara neden olduğu kaydedildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, camiye yapılan saldırıyla ilgili  soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, olayın aydınlatılması için çevre  sakinlerinden yardım istendi.

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