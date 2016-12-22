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Almanya'da burka yasağı kabul edildi

Almanya'da Berlin saldırısının ardından güvenlik önlemleri sertleştiriliyor. Bakanlar kurulu, videolu gözetleme sistemlerinin genişletilmesinin yanı sıra memurlara burka yasağını öngören yasa tasarılarını kabul etti

Almanya'da burka yasağı kabul edildi

Almanya'da Berlin saldırısının ardından güvenlik önlemleri sertleştiriliyor. Bakanlar kurulu, videolu gözetleme sistemlerinin genişletilmesinin yanı sıra memurlara burka yasağını öngören yasa tasarılarını kabul etti

22 Aralık 2016 Perşembe 08:28
Almanya'da burka yasağı kabul edildi
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PAZARTESİ akşamı Berlin’deki Noel panayırına düzenlenen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırı, Almanya’da güvenlik açığına yönelik tartışmaları alevlendirdi. Federal Bakanlar Kurulu, doğrudan saldırı nedeniyle olmasa da bu gibi durumların önüne geçmek için bir dizi yeni güvenlik önlemi içeren bir yasa paketini kabul etti.
Hükümet sözcüsü Steffen Seibert'in yasa paketine ilişkin yaptığı açıklamaya göre İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’nin sunduğu tasarı, veri güvenliği yasasının, kameralı gözetleme sisteminde güvenlik hususlarının daha fazla dikkate alınacak biçimde değiştirilmesini öngörüyor. Seibert, videolu gözetleme sistemlerinin, olayın aydınlatılmasını kolaylaştırdığı için suçlular üzerinde caydırıcı olabileceğini de kaydetti.
MEMURLARA BURKA YASAĞI
Bakanlar Kurulu çarşamba günkü oturumunda yeni güvenlik paketi ile birlikte kısmi burka yasağını öngören bir yasayı da kabul etti. Federal İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada yasa tasarısı, kamu personeli ve askerlere görev süresi içerisinde yüzlerini gizleme yasağı getiriyor. Böylece memur ve askerlerin burka ve peçe giymesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.Bakanlık açıklamasında sağlık ya da görev nedeniyle bazı istisnaların da mümkün olduğuna yer verildi. Ancak bunun yanı sıra yasanın genişletilmesinin mümkün olduğu da bildirildi. Açıklamada bir şahsın kimliğinin ispatlanması gerektiği durumlarda, söz konusu yasa ile o kişiye yüzünü gösterme zorunluluğu getirilebileceği de belirtildi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel aralık ayı başında yapılan parti kongresinde bazı alanlarda yüzün tamamen gizlenmesinin yasaklanabileceğini duyurmuştu.
Almanya’da okul ve üniversiteler gibi diğer kamusal alanlarda burka ve peçenin yasaklanıp yasaklanmamasından ise eyaletler sorumlu.




 
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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaBurka YasağıBerlinFederal Bakanlar Kurulu
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