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Almanya'da bıçaklı saldırı dehşeti! 5 kişi yaralandı

Almanya'nın Münih kentinde bıçaklı bir kişi, çevredeki kalabalığa saldırdı. Olay yerinde 5 kişi yaralanırken, polis ekipleri evlerinizden çıkmayın uyarısında bulundu

Almanya'da bıçaklı saldırı dehşeti! 5 kişi yaralandı

Almanya'nın Münih kentinde bıçaklı bir kişi, çevredeki kalabalığa saldırdı. Olay yerinde 5 kişi yaralanırken, polis ekipleri evlerinizden çıkmayın uyarısında bulundu

21 Ekim 2017 Cumartesi 12:19
Almanya'da bıçaklı saldırı dehşeti! 5 kişi yaralandı
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ALMANYA'NIN Münih kentinde bıçaklı bir kişi insanlara saldırdı. Olayda 5 kişi yaralandı.  Polis ekipleri, halka Rosenheimerplatz bölgesinden uzak durma çağrısı yaptı.

BIÇAKLI SALDIRGAN, BİSİKLETLE KAÇTI

Almanya'nın güneyindeki  Münih kentinde bıçaklı bir saldırı meydana geldi.  Reuters haber ajansı, 5 kişinin yaralandığını belirtti.

40'lı yaşlardaki erkek saldırganın siyah bir bisikletle kaçtığını açıklayan polis, çembere aldığı Rosenheimerplatz bölgesinde saldırganı arıyor.

''EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN''

Polis ekipleri,  Münih sakinlerini evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

KAMYONLU SALDIRIDA 12 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Münih'te 2016'nın son günlerinde terör örgütü IŞİD tarafından kamyonlu saldırı düzenlenmiş ve 12 kişi ölmüştü.

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