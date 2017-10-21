Almanya'da bıçaklı saldırı dehşeti! 5 kişi yaralandı

ALMANYA'NIN Münih kentinde bıçaklı bir kişi insanlara saldırdı. Olayda 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri, halka Rosenheimerplatz bölgesinden uzak durma çağrısı yaptı.
BIÇAKLI SALDIRGAN, BİSİKLETLE KAÇTI
Almanya'nın güneyindeki Münih kentinde bıçaklı bir saldırı meydana geldi. Reuters haber ajansı, 5 kişinin yaralandığını belirtti.
40'lı yaşlardaki erkek saldırganın siyah bir bisikletle kaçtığını açıklayan polis, çembere aldığı Rosenheimerplatz bölgesinde saldırganı arıyor.
''EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN''
Polis ekipleri, Münih sakinlerini evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.
KAMYONLU SALDIRIDA 12 KİŞİ CAN VERMİŞTİ
Münih'te 2016'nın son günlerinde terör örgütü IŞİD tarafından kamyonlu saldırı düzenlenmiş ve 12 kişi ölmüştü.
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