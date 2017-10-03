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Almanya'da 250 kilo bomba bulundu

Almanya’nın başkenti Berlin’de, eski bir tren istasyonunda yürütülen inşaat çalışmaları sırasında 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kilogram bomba bulundu

Almanya'da 250 kilo bomba bulundu

Almanya’nın başkenti Berlin’de, eski bir tren istasyonunda yürütülen inşaat çalışmaları sırasında 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kilogram bomba bulundu

03 Ekim 2017 Salı 11:07
Almanya'da 250 kilo bomba bulundu
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BERLİN polisinden yapılan açıklamada, eski bir tren istasyonundaki inşaat çalışmaları sırasında 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kilogram bomba bulunduğu belirtildi.
 
Açıklamada, bombanın etkisiz hale getirilmesi için bombanın bulunduğu yerin 500 metre çevresinde yaşayan 10 bin kişinin bölgeden tahliye edileceği bildirildi.
 
Sokak ve caddelerin trafiğe kapatılması çalışmalarının tamamlandığı ve insanların tahliye işlemine başlandığı ifade edilen açıklamada, tahliye işleminden etkilenenlerin Tempelhof-Schöneberg ilçesinin belediye binasında kalabileceği kaydedildi.
 
Almanya’da en son eylül başında Frankfurt kentinde 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombanın bulunmasının ardından 60 binin üzerinde kişi tahliye edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaBerlin2. Dünya Savaşı
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