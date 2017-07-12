Almanya AKP’li Hamza Dağ’a yeşil ışık yaktı

ALMANYA’DA Federal Hükümet’in, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Nürnberg’de yapılacak etkinliğe AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın katılmasına ‘yeşil ışık’ yaktığı öğrenildi. DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre, Türk Dışişleri’nin notayla ilettiği talebe olumsuz bir karşılık vermeyen Alman Dışişleri Bakanlığı, ilgili yasal mevzuat uyarınca gerekli işlemlerin, ilgili eyaletteki yerel makamlarla görüşülerek sonuçlandırılması gerektiği bilgisini verdi.

Diplomatik kaynaklar bunun, Federal Hükümet’in Ankara’nın talebine ‘yeşil ışık’ yakıldığı anlamına geldiğini söylediler. Bununla birlikte Nürnberg’deki yerel makamların kamu güvenliği ve kamu düzenine ilişkin yapacağı değerlendirmelerde belirsizliğin sürdüğü belirtildi.

ERDOĞAN’A İZİN VERİLMEMİŞTİ

Federal Hükümet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 ziyareti kapsamında Almanya’da siyasi bir etkinlik düzenlemek istemesini doğrudan geri çevirmiş, ikili ilişkilerdeki mevcut gerilim ve sorunlar nedeniyle böyle bir siyasi etkinliğin uygun olmayacağı mesajını vermişti.“Türk iç siyasetinin Almanya’ya taşınmasının uygun olmayacağını düşünüyoruz” diyen Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ikili ilişkilerde yaşanan “büyük gerilim” nedeniyle Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek bir etkinliğin “uygun olmayacağı” değerlendirmesinde bulunduklarını açıklamıştı.

ALMANYA’DAN YENİ KURALLAR

Gabriel’in bu açıklamalarını Federal Hükümet’in yabancı siyasilerin Almanya’daki etkinliklerini izin şartına bağlayan yeni düzenlemesi izlemişti.Alman basınında “Erdoğan yasağı”, “Erdoğan düzenlemesi” olarak nitelendirilen bu düzenleme, Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından, 30 Haziran günü, Türkiye dâhil Berlin’de diplomatik temsilciliği bulunan tüm ülkelere nota ile iletilmişti.Hükümet, yabancı ülke siyasetçilerinin Almanya’da etkinliklere katılabilmelerinin, ziyaret hakkında en az 10 gün önce Alman Dışişleri Bakanlığı’na notayla bilgi verilmesi, Almanya Federal Hükümeti’nin de buna onay vermesine bağlı olduğunu duyurmuştu.Ayrıca, bu tür etkinliklerin Alman yasal mevzuatına uygun olması, yabancı siyasetçilerin bu etkinliklere katılımının, kamu güvenliği ve kamu düzenine zarar vermemesi gerektiği vurgulanmıştı. Bu yeni kuralların getirilmesinin ardından Türkiye ilk kez geçen hafta bu kapsamda resmi başvuruda bulunmuş, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Nürnberg’de düzenlenecek etkinliğe katılmak istediğini iletmişti.

Türkiye’nin Nürnberg Başkonsolosluğu ev sahipliğinde yapılması öngörülen “Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Şehitleri Anma Programı” adlı etkinlik, UETD, TİAD, TGMN, MÜSİAD ve DİTİB gibi kuruluşların desteğiyle gerçekleştirilecek.Etkinlikte, “Hain Darbe Girişimi’nden Demokrasi Destanı’na” temalı fotoğraf sergisinin de açılması planlanıyor.

AVUSTURYA VE HOLLANDA İLE GERGİNLİK

Avusturya hükümeti, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Viyana’daki 15 Temmuz etkinliğine katılmasına “kamu güvenliği” gerekçesiyle izin vermemiş, bu karar Ankara ile Viyana arasında gerginliği daha da artırmıştı. Hollanda da Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in darbe girişimi yıldönümü etkinliği için yapmayı planladığı ziyareti uygunsuz olarak nitelendirmişti.