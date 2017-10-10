Almanları kızdıran benzerlik... 'Aynı ceketi giyiyorlar"

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'dan sonra Sırbistan'a gitti. Erdoğan'ın Doğu Avrupa'da yaptığı bu ziyaretler, Alman basınında da geniş yer buldu. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını değerlendiren Almanlar, ziyaretleri "meydan okuma" olarak gördü.

CEKETLER AYNI

Deutsche Welle'de çıkan yazıda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın benzer ceketleri giydiğine de dikkat çekildi. Deutsche Welle'nin yazısında "Son dönemde başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile kriz yaşayan Ankara, 10 Ekim'de Doğu Avrupa'nın yükselen ekonomisi olan AB adayı Sırbistan'a geniş katılımlı bir ziyaret gerçekleştirecek." ifadesi kullanıldı.

Türkiye açısından Doğu Avrupa, AB pazarına yeni giriş kapısı olarak öne çıkıyor. Son yıllarda bölgedeki Türk yatırımları giderek artarken, Erdoğan'ın ziyareti ile Doğu Avrupa'da yeni işbirliği olanaklarının da masaya yatırılması planlanıyor.

Yakın gelecekte Türk yatırımcıların yeni gözdesinin Doğu Avrupa'nın yükselen ekonomisi olan Sırbistan olması bekleniyor. Çünkü Sırbistan, imzaladığı ticaret anlaşmaları ile yaklaşık 1 milyar nüfuslu bir pazara açılmayı mümkün kılıyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalabalık bir işadamı heyeti ile gerçekleştireceği Sırbistan ziyareti, Türkiye'nin Avrupa ile ekonomik ilişkileri açısından da önem taşıyor.