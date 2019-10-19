Alman vekilden Türkiye’ye küstah tehdit: Geri göndeririz

FIRAT'IN doğusunda terör örgütü YPG/ PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında, Avrupa ülkeleri harekata karşı olduklarını belirterek, Türkiye'ye silah ihracatını durdurmuştu. Avrupa ülkelerinin küstah tehditlerine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya gönderilebileceğini dile getirmişti.

"BİZDE TÜRKLERİ GÖNDERİRİZ"

Almanya'da Die Partisi'nin kurucusu ve genel başkanı Martin Sonneborn, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteciler konusundaki sözlerine atfen, "Erdoğan bir kere daha bize 3 milyon Suriyeli göndermekle tehdit ederse, ben de Kreuzberg'den 3 milyon Türk'ü göndermekle tehdit ederim.'' ifadelerini kullandı.Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Avrupa ülkeleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Fransa, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, harekatın bir an önce durdurulması gerektiğini, aksi taktirde Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı alınacağını açıklamıştı. Küstah tehditlerine rağmen harekatın devam etmesinin ardından çok sayıda Avrupa ülkesi, Türkiye'ye silah ihracatını durdurduğunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Avrupa ülkelerinin Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştirilerine "Kendinize gelin. Operasyonumuzu 'İşgal hareketi' diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay, kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz." ifadeleriyle yanıt vermişti.