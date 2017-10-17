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Alman polisinden skandal Tweet! 'PKK için görevdeyiz'

Alman polisi sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'ya destek verdi. Bu tweetin ardından Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın kendi sosyal medya hesabından bu olaya çok sert tepki gösterdi

Alman polisinden skandal Tweet! 'PKK için görevdeyiz'

Alman polisi sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'ya destek verdi. Bu tweetin ardından Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın kendi sosyal medya hesabından bu olaya çok sert tepki gösterdi

17 Ekim 2017 Salı 17:25
Alman polisinden skandal Tweet! 'PKK için görevdeyiz'
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ALMAN polisinin provokasyonları bitmek bilmiyor. Almanya'nın tüm eyaletlerinde terör örgütüne ve teröristlere göz yuman Alman polisi bu kez açıktan destek verdi.  
Alman polisi sosyal medya hesabından eli kanlı terör örgütü PKK'ya ve teröristbaşına destek verdi.
 “Bu akşam sizin için görevdeyiz:"Öcalan'a Özgürlük, Kürdistana Barış

Bu tweetin ardından Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın kendi sosyal medya hesabından bu olaya çok sert tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
PKKÖcalanözgürlükKürdistanBarış
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