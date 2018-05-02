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Alman ordusu için çarpıcı rapor!

Alman Ordusu'nda, "Eurofighter" avcı uçaklarının operasyonel hazırlığı ile ilgili büyük sorunlar yaşandığı ve teknik sorunlar nedeniyle savaş uçaklarının bir çoğunun görev alamayacak durumda olduğu belirtildi

Alman ordusu için çarpıcı rapor!

Alman Ordusu'nda, "Eurofighter" avcı uçaklarının operasyonel hazırlığı ile ilgili büyük sorunlar yaşandığı ve teknik sorunlar nedeniyle savaş uçaklarının bir çoğunun görev alamayacak durumda olduğu belirtildi

02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:32
Alman ordusu için çarpıcı rapor!
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ALMANYA'DA Hava Kuvvetleri raporuna dayandırılan habere göre, Alman Ordusu'nda, "Eurofighter" avcı uçağının operasyonel hazırlığıyla ilgili büyük sorunlar yaşadığı, bu nedenle Almanya'nın NATO'ya verdiği askeri taahhütleri yerine getiremeyeceği ifade edildi. Kendi kendini koruma sistemi ile ilgili teknik sorunlardan dolayı sadece yaklaşık 10 uçağın gerçek kullanıma hazır olduğu belirtilirken, bir savunma sözcüsü çözüm üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Şubat ayında ekipman durumu hakkında açıklamalar yapılmış tanklar ve uçakların kullanım dışı olduğu belirtilmişti. Raporda, Alman Ordusu'nda bulunan 244 savaş tankının sadece 95'inin faaliyete geçtiği vurgulanmıştı. Rapora göre ordunun çok yönlü  mevzilendirilmesi noktasında “kabiliyet eksikliğinin” mevcut olduğu, bunun en azından 2021'e kadar süreceği belirtilmişti. Raporda ayrıca NATO Mukabele Kuvveti (NRF) kapsamındaki acil müdahale gücü için kurşun geçirmez yelek, kışlık giysi ve çadır eksikliği olduğu aktarılmıştı. Diğer taraftan savunma uzmanları acilen orduya ek bütçe ayrılması ve acilen ordunun yenilenmesi uyarısında bulunuyor.

Savunma bakanı ek bütçe istedi

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, ordunun yenilenmesi için savunma bütçesine ek 12 milyar euro istemişti. Almanya'nın 2017'deki savunma bütçesi yaklaşık 37 milyar euroyken, 2018'deki bütçenin 39 milyar euro olması bekleniyor.

Uluslararası projeler iptal edilebilir

Ek bütçenin onaylanmaması halinde Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, 2019 için planlanan uluslararası silahlanma projelerinin durdurulabileceğine dikkat çekiyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Alman OrdusuEurofighter
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