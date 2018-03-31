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Alman medyasından 'Tornado' iddiası: NATO görevi için elverişsiz

Alman Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan Tornado uçaklarının NATO misyonlarına katılmak için elverişsiz olduğu ileri sürüldü

Alman medyasından 'Tornado' iddiası: NATO görevi için elverişsiz

Alman Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan Tornado uçaklarının NATO misyonlarına katılmak için elverişsiz olduğu ileri sürüldü

31 Mart 2018 Cumartesi 19:33
Alman medyasından 'Tornado' iddiası: NATO görevi için elverişsiz
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SPİEGEL dergisinin, Almanya Savunma Bakanlığının hazırladığı gizli  rapora dayandırdığı haberine göre, Almanya’nın sahip olduğu 93 Tornado uçağının  ivedilikle kapsamlı bir şekilde modernize edilmesi gerekiyor.

Raporda, uçaklardaki sistemin eskidiğine işaret edilerek, bu araçların  şifreli iletişim ve NATO tarafından talep edilen dost-düşman tanıma sistemlerine  sahip bulunmadığı belirtildi.

İddiaya göre dost-düşman tanıma sisteminin, Alman Tornado uçaklarına  2019 yılına kadar monte edilmesi de mümkün değil.


Haberde ayrıca, Tornado uçaklarının silah sisteminin, herhangi bir  NATO görevine katılmayacağı ifade edilerek, bunların modernizasyonunun şimdiden  tahmin edilemeyen ek maliyet getireceği aktarıldı.

Habere göre bu eksiklere rağmen ocak ayından bu yana 10 Alman Tornado  uçağı NATO Mukabele Gücü (NATO Response Force)  kapsamında yer alıyor.

Bir süre önce de Alman ordusundaki Loepard-2 tanklarının yarısından  fazlasının çalışmaz halde olduğu yönünde haberler çıkmış ve ordudaki 244 tanktan  sadece 95’nin çalıştığı ileri sürülmüştü.

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AlmanNATOAlman Hava Kuvvetleri
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