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Alman medyasında genel seçimin yankıları

Alman gazeteleri, dün ülkede düzenlenen genel seçimin sonucunu "acı zafer" ve "tarihi kayıp'' gibi başlıklarla verdi

Alman medyasında genel seçimin yankıları

Alman gazeteleri, dün ülkede düzenlenen genel seçimin sonucunu "acı zafer" ve "tarihi kayıp'' gibi başlıklarla verdi

25 Eylül 2017 Pazartesi 11:40
Alman medyasında genel seçimin yankıları
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BİLD gazetesi, ''Başbakan'ın kabus gibi zaferi'' başlığını kullandığı haberde bundan sonra Almanya'yı kimin yöneteceği konusunda Başbakan Angela Merkel'in elinde "Jamaika" olarak adlandırılan CDU, FDP ve Yeşiller koalisyonu seçeneğinin bulunduğuna işaret etti.

Süddeutsche Zeitung gazetesi, ''Birlik partileri ve Sosyal Demokratlar için tarihi kayıp'' başlıklı haberinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) iki haneli rakamlarla Federal Meclis'e (Bundestag) girdiğini vurguladı.

Birlik partileri için ''1-0 kaybettiler'' ifadesi kullanılan haberde, artık meclisin yeni bir dönüm noktasına geldiği ve herkesin suçlamak için bir baş suçlu bulduğu belirtildi.

Tagesspiegel gazetesi de ''Merkel için acı zafer-AfD üçüncü büyük güç'' başlığını atarak Merkel'in partisi CDU'nun galip gelmesine karşın tarihi bir oy kaybına uğradığına dikkati çekti.

Martin Schulz'un Sosyal Demokrat Partisinin (SPD) de oy kaybettiği ve bu nedenle muhalefette kalmayı tercih edebileceği tahmininde bulunulan haberde, Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez aşırı sağcıların meclise girdiklerinin altı çizildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitunng gazetesi, haberinde, Birlik Partilerinin oy kaybına uğramalarına rağmen kazandıkları seçimde SPD'nin çok kötü bir sonuç aldığı yorumunda bulundu.

Haberde şu değerlendirmelere yer verildi:

"CDU/CSU yine Almanya Federal Meclisindeki en güçlü siyasi parti olmayı başardı. Şu an büyük koalisyonun küçük ortağı SPD'nin seçmenler tarafından cezalandırılması sonucu Merkel dördüncü kez aynı göreve gelebilecek. SPD ana muhalefet partisi olacağından CDU'nun iktidara devam etmesi için FDP ve Yeşiller ile ortaklık kurabilmesi gerekiyor. Merkel'in Yeşiller ile temas kurma konusunda bir sıkıntısı bulunmuyor ancak CSU'nun federal düzeyde oy kaybetmiş olması ve önümüzdeki sene Bavyera eyaletindeki meclis seçimleri sebebiyle aynı durum söz konusu değil."​

Die Welt gazetesi de ''Birlik partileri güçlü kayıpta, SPD rekor düşüşte, AfD ise 3. büyük güç'' başlığını kullandığı haberinde, aşırı sağcı AfD'nin meclise girdiğine dikkati çekerek, Merkel'in önünde Jamaika koalisyonu seçeneğinin olduğunu yazdı.

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