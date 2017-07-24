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Alman Linda: Eve dönmek istiyor

Musul'da Irak Ordusu'nun enkaz altında yakaladığı Alman kızı Linda W., “Savaştan, silahlardan, gürültüden kaçmak, eve, ailemin yanına dönmek istiyorum” dedi

Alman Linda: Eve dönmek istiyor

Musul'da Irak Ordusu'nun enkaz altında yakaladığı Alman kızı Linda W., “Savaştan, silahlardan, gürültüden kaçmak, eve, ailemin yanına dönmek istiyorum” dedi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:49
Alman Linda: Eve dönmek istiyor
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ALMAN televizyon kanalı NDR, WDR ve “Süddeutsche” Gazetesi, Linda'ya ulaştı. Musul'da Irak askerlerinin yakaladığı Linda W.'nin sol bacağında kurşun, sağ dizinde ise şarapnel yarası bulunduğu, ancak sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Saksonya Eyaleti'nde küçük bir kasaba olan Pulsnitz doğumlu 16 yaşındaki Linda W., “savaştan, silahlardan ve gürültüden kaçmak istiyorum. Ailemin yanına eve dönmek istiyorum” dedi. Alman konsolosluk himayesine alınan Linda W.'yi Irak'ta ağır hapis cezası bekliyor. Ancak 16 yaşındaki kızın tüm bunlardan habersiz olduğu belirtildi. Linda W. geçen yıl temmuz ayında Frankfurt'tan İstanbul'a uçmuş, oradan da Irak'a geçerek, Çeçen bir DEAŞ teröristiyle evlenmişti.

BABASI AĞLADI

Linda'nın inşaat işçisi olan babası Reiner W., kızının sağ bulunduğunu duyunca, oturup ağladığını anlattı. Bild Gazetesi'ne konuşan baba Reiner W. “A 9 otobanı üzerinde çalışıyordum. Radyo'da Linda'nın Musul'da bulunduğu haberini duydum. Arkadaşlar yanıma geldi. Ben kalkıp biraz uzaklaştım. Bir yere oturup ağladım” dedi. Kızını Musul'da Iraklı askerlerin toz toprak içinde çektiği fotoğrafta sol kaşı üzerindeki yara izinden tanıdığını söyleyen baba Reiner W., “Bahçede salıncak sallanırken, kaşını yaralamıştı. Linda'yı hiç böyle üzgün ve bitkin görmedim. Geceleri uyuyamıyorum. Tüm arzum küçük Lindamın sağ salim tekrar eve dönmesi” diye konuştu.

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AlmanDEAŞMusul
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