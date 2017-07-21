Alman istihbaratından tuhaf Türkiye açıklaması

MAASSEN , Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Türk istihbarat elemanlarının kısmen statülere aykırı bir şekilde hareket ettiklerini ileri sürdü.Almanya’daki Türk toplumuna yönelik yoğun etkileme girişimi olduğunu ileri süren Maassen, bunu endişeyle karşıladıklarını kaydetti. Maassen, "Türkiye’yi en son geçen yılki darbe girişiminin ardından ve Türk iç politikasındaki değişimden sonra istihbarat servisi olarak sadece partner olarak değil, Almanya'daki etki operasyonları açısından da karşıt olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.
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