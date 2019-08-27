Alman ekonomisi bütçe fazlası verdi

ALMAN ekonomisinde 2019'un ilk altı ayına yönelik devletin harcama ve gelirleri açıklandı. Wiesbaden merkezli Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, devlet bütçesi ilk altı ayda harcamalarının üzerinde gelir elde etti. Verilere göre ilk altı ayda 746 milyar 500 milyon euro harcama yapılırken 791 milyar 800 milyon euro gelir elde edildi.Buna göre henüz yılın ortasında yaklaşık 45 milyar 300 milyon euro bütçe fazlası elde edildi. Bütçe fazlası sağlanmasının en önemli nedeni olarak da vergi gelirlerinin artışı gösterildi.Açıklanan rakamlarla 2019'un ilk yarısında bir yıl öncesine oranla elde edilen gelirde yüzde 3,2'lik bir artış kaydedildiği ve bunun da 24 milyar 600 milyon euroya tekabül ettiği belirtildi.Almanya'da vergi mükelleflerinden yılın ilk yarısında 415 milyar 400 milyon euro vergi geliri sağlandı. Bu devletin yılın ilk yarısındaki gelirlerinin yaklaşık yarısına tekabül ediyor.Federal İstatistik Dairesi, vergi geliri artışının yılın ilk altı ayında bütçeye aktarılan gelir üzerinde 'ölçülü' bir etkisi olduğuna dikkat çekti. Yine istihdam piyasasındaki gelişmelerin, sosyal alanlarda elde edilen gelirler üzerinde 'dinamik bir gelişimeye' yol açtığı belirtildi. Bunlara karşılık elde edilen faiz gelirlerinde ise yüzde 7,6 oranında düşüş olduğu bilgisi verildi.Açıklamada ayrıca devletin bazı kalemlerdeki harcamalarının da bir önceki yıla oranla yüzde 4,3 oranında arttığı ve bunun da yüzde 10,6'lık bir artışla en fazla yatırım alanında olduğu belirtildi.