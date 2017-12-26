Alman Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

ALMAN Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinde (Brexit) "akıllıca" bir anlaşmaya varılabilmesi durumunda bu anlaşmanın Türkiye ve Ukrayna ile işbirliğinde yeni bir model oluşturabileceğini söyledi.
Funke medya grubuna konuşan Gabriel, Ankara ile daha sıkı yeni bir Gümrük Birliği'ne gidilebileceğine işaret ederek, "Ama Türkiye'deki durum yeniden değişmediği sürece bu söz konusu olamaz" dedi.
Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin de Ukrayna'nın da AB'ye üye olabileceğini düşünmediğini belirten Almanya Dışişleri Bakanı, bu nedenle "daha yakın bir işbirliği için alternatif yollar aranması gerektiğini" söyledi.
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