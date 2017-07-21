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Alman bakandan çirkin benzetme

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Türkiye ile Almanya krizinin ardından açıklama yaptı. Almanya'da Eylül ayında düzenlenecek genel seçimden önce Türkiye'ye karşı giderek sert açıklamalar yapmaya başlayan Alman siyasetçilerin arasına katılan Schäuble, Türkiye'nin Doğu Almanya'yı andırdığı ifadesinin kullandı

Alman bakandan çirkin benzetme

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Türkiye ile Almanya krizinin ardından açıklama yaptı. Almanya'da Eylül ayında düzenlenecek genel seçimden önce Türkiye'ye karşı giderek sert açıklamalar yapmaya başlayan Alman siyasetçilerin arasına katılan Schäuble, Türkiye'nin Doğu Almanya'yı andırdığı ifadesinin kullandı

21 Temmuz 2017 Cuma 09:26
Alman bakandan çirkin benzetme
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ALMANYA  Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in dün yaptığı açıklamanın ardından konuşan Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, "Türkiye keyfi tutuklamalar yapıyor ve konsolosluk standartlarını uygulamıyor. Bu Doğu Almanya'nın ilk zamanlarını hatırlatıyor" açıklamasında bulundu. Wolfgang Schäuble, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarını artırmasını da destekledi. 

"ALMANYA SAVUNMA PROJELERİNİ ASKIYA ALIYOR" İDDİASI

Öte yandan, Alman gazetesi Bild'de yer alan habere göre Almanya, Türkiye ile savunma projelerini askıya aldı. Ancak hükümetten bu konuda henüz resmi bir açıklama yok.Türkiye'de biri Alman vatandaşı altı insan hakları aktivistinin Büyükada'da gözaltına alınıp tutuklanması sonrasında Almanya ile Türkiye arasındaki kriz tırmanmaya devam ediyor.Bild gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Alman hükümeti NATO müttefiki Türkiye ile savunma projelerini de askıya aldı. Kararın devam eden ve gelecekte planlanan projeleri içerdiği bildirildi. Haberde iki NATO müttefiki arasındaki gerginliğin tırmanmasının Alman tarafının kararında etkili olduğu ifade edildi.

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