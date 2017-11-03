Alkolü fazla kaçırınca Danimarka'ya mail atıp Grönland'ı istemiş

23 yaşındaki genç adam, içkiyi biraz fazla kaçırınca bir hayalini gerçekleştirmek için gereken cesareti buldu ve harekete geçti. İstediği şey ise biraz büyüktü: "Grönland!"

GRÖNLAND'I İSTEMİŞ

"Romu biraz fazla kaçırdığımda dünya ellerimin arasındaymış gibi hissediyorum" diyen Joe isimli adam, Grönland'ın kendisinin olmasını arzuluyordu ama satın almasının imkansız olduğunu fark etti. "Arzuladığım o uçsuz bucaksız toprakları satın almak için on yıllar boyunca para biriktirmem gerekirdi ama ben bunun önümüzdeki birkaç saat içinde olmasını istiyordum" diyen gencin aklına gelen fikir ise oldukça tuhaftı.

"GRÖNLAND'I KULLANIYOR MUSUNUZ?"

Alkole devam ettikçe aklına gelen bu ilginç fikri uygulayacak kadar cesaretlenen Joe, Danimarka'nın egemenliğinde bulunan Grönland'a sahip olabilmek için Danimarka devletine bir mail atmaya karar verdi. Mailin konu kısmına ise "Grönland'ı kullanıyor musunuz?" yazdı.

BAZI OYUNLARINI VE DERGİLERİNİ TEKLİF ETMİŞ

Joe mailinde, arkadaşıyla beraber bir ülkeye sahip olmak istediklerini, böyle bir ölçekte yönetim tecrübeleri olmasa da ABD'de bazı şirketleri denetlediğini, arkadaşıyla birlikte Grönland'ı yönetebileceklerini söyledi. Danimarka halkını endişe etmesi gereken bir şey olmadığını, aslında onlara iyilik yaptığını, eğer teklifini kabul etmezlerse onlara bazı Xbox oyunlarını ve Rolling Stone dergilerini verebileceğini de ekledi. 2,166,086 km2 arazi için minnettar olacağını söyleyen Joe, "Benimle irtibata geçmek isterseniz bu adresten geri dönüş yapabilirsiniz" diyerek mesajını bitirdi.

CEVAP GELİNCE KORKMUŞ

Sabah kendine geldiğinde attığı maili tamamen unuttuğunu söyleyen 23 yaşındaki adam, karşı taraftan cevap gelene kadar da yaptığı şeyi hatırlamamış bile. Kendisine Danimarka hükümetinin resmi bir hesabından cevap geldiğini gördüğünde ise korkuya kapılmış. "Acaba hapse girer miyim, kanunlara aykırı bir şey mi yaptım?" endişesi ile mesaja tıkladığını söyleyen Joe, yazılanları görünce hem çok şaşırmış hem de oldukça rahatlamış.

"SANA GRÖNLAND'I VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL AMA..."

Danimarka'ya ait resmi bir hesaptan gelen e-mail, "Sevgili Joe, mailin için teşekkürler" diye başlayıp şöyle devam ediyordu: "Büyük hayallerden hoşlanıyoruz. Bir gün rüyalarının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini asla bilemezsin ancak sana Grönland'ı vermemiz mümkün değil. Yine de sorduğun için teşekkürler. Belki de işe küçükten başlamalısın. İşte Grönland'da, öğrencilere İngilizce öğretecek bir adam arayan bir iş. Belki bu işi yapabilirsin." Mesajlarına iş ilanı içeren bir link de ekleyen Danimarka hükümeti mesajını, "Sana, kendin için uygun bir ülke bulmakta bol şanslar. Saygılarımızla." diyerek bitirmiş. Mailin sonunda ise Danimarka Dışişleri Bakanlığı imzası varmış.

PİŞMAN DEĞİL

Joe yaptığı şey yüzünden pişman olmadığını ancak gönderilen iş ilanına başvurmadığı için üzgün olduğunu söylüyor.