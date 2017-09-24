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Aliyev’in kızı selfie yüzünden tepki çekti

New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşması sırasında kızı Leyla Aliyev'in görüntüleri gündem oldu. Babası kürsüde Hocalı Katliamı hakkında açıklamalarda bulunurken selfie çeken Leyla Aliyev yaptığı komik suratlarla tartışma yarattı

Aliyev’in kızı selfie yüzünden tepki çekti

New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşması sırasında kızı Leyla Aliyev'in görüntüleri gündem oldu. Babası kürsüde Hocalı Katliamı hakkında açıklamalarda bulunurken selfie çeken Leyla Aliyev yaptığı komik suratlarla tartışma yarattı

24 Eylül 2017 Pazar 12:13
Aliyev’in kızı selfie yüzünden tepki çekti
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İNGİLTERE'NİN çok okunan gazetelerinden Daily Mail, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hafta içinde ABD’nin New York kentinde düzenlenen BM Genel Kurulu’na katıldı. Kürsüye çıkarak dünya liderlerine seslenen Aliyev’i ise Azerbaycan heyetinden kızı Leyla da takip etti.

Annesi Mihriban Aliyeva ile birlikte babasını takip eden Leyla ise yaptığı hareketlerle dünya basınının dikkatini çekti.

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Babası 1992’de Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan savaşı ve milyonlarca Azeri’yi etkileyen Hocalı Katliamı’nı anlatan İlham Aliyev, “Ermenistan bir savaş suçu işleyerek barışçıl insanları öldürdü, bunların arasında 106 kadın ve 63 çocuk da vardı. Ermenistan’ın saldırgan tutumu 1 milyondan fazla Azeri’yi etkiledi ve mülteci konumuna getirdi” dedi.

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Tam da bu sırada çekilen görüntülerde Leyla’nın cep telefonunu çıkarıp önce babasını çekmesi ve daha sonra da selfie çekmesi dikkat çekti. Leyla selfie çekerken suratını şekilden şekile sokarak çektiği kareleri paylaştı.

Babasının konuşmasını sadece iki dakika dinledikten sonra telefonuna sarılan Leyla sosyal medya üzerinden tepkileri üzerine çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Bu hareket zengin çocukların kültür konusundaki zayıflığını gösteriyor” derken ‘zhandos’ isimli bir başka kullanıcı, “Babası soykırım hakkında konuşurken böyle komik surat yapması tam bir utanç” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İlham AliyevLeyla AliyevSelfie
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