Alışveriş merkezinin kadın tuvaletinde erkek cesedi bulundu...

Polis ekipleri ölüm nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Dedektiflerin olay yerinden topladığı kanıtlarda şüpheli bir unsura rastlanmadı.

Sözcü Poole, adamın muhtemelen kendi isteğiyle havalandırmayı geçmeyi denediğini ve düştükten sonra yardım çağıramadığını aktardı.

CBC News'e konuşan polis sözcüsü Emma Poole, birilerinin boru veya havalandırma üstünde sürünürken düşmüş olabileceğini söyledi. Polise göre, kurban düştükten sonra duvarın arkasında sıkışıp kaldı.

Kadınlar tuvaletinin olduğu bölümde bir duvarın arkasında takılı kalmış erkek cesedi bulundu.

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