Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108949
ALTIN
158.492
DOLAR
3.8578
STERLİN
5.0933
EURO
4.4970
Erkeğin düzenli işi olmaması boşanma sebebi
Erkeğin düzenli işi olmaması boşanma...
Kıl dönmesi nedir, belirtileri nelerdir?
Kıl dönmesi belirtileri nelerdir?
Kadınlar, prostat kanserinde erkeklerin hayatını kurtarıyor
Erkeklerin hayatını kurtarıyor
banner468

Alışveriş çılgınlığı! 2 dakikada 1 milyar dolar harcadılar

Çin'in en büyük alışveriş festivali Bekârlar Günü'nde iki dakika 1 milyar dolar, saatte 10 milyar dolar ve 12 saatte 18 milyar doların üzerinde para harcandı

Alışveriş çılgınlığı! 2 dakikada 1 milyar dolar harcadılar

Çin'in en büyük alışveriş festivali Bekârlar Günü'nde iki dakika 1 milyar dolar, saatte 10 milyar dolar ve 12 saatte 18 milyar doların üzerinde para harcandı

12 Kasım 2017 Pazar 11:15
Alışveriş çılgınlığı! 2 dakikada 1 milyar dolar harcadılar
banner404

EN güçlü ikinci ekonomiye sahip Çin, her yıl 11 Kasım'ı Bekârlar Günü olarak kutluyor. Her özel gün gibi bu gün de alışveriş dünyası için yeni bir konsept anlamına geliyor. Dünyanın en büyük alışveriş festivali olarak da bilinen Bekârlar Günü'nde gözler, her yıl olduğu gibi bu yıl da online alışveriş sitesi Amazon'un Çinli rakibi Alibaba Group'ta.

12 SAATTE 18 MİLYAR DOLAR HARCANDI

Geçen sene 3,9 milyar dolarlık satış rakamına ulaşan Alibaba, bu yıl sadece 12 saatte değeri 18 milyar doları aşan ürün sattı. İnternet sitesinden yapılan alışverişler, iki dakikada bir milyar doları, bir saatte 10 milyar doları buldu.

Çin'in "tüketim ölçeri" olarak bilinen bu gün, ABD'nin alışveriş festivalleri Black Friday ve Cyber Monday'in toplam satışını da geçti.

ALIŞVERİŞ ÇILGINLIĞI PARAYA DEĞER KATTI

Geçen yılki 17,7 milyar dolarlık satıştan sonra Çin para birimi yuan dolar karşısında güçlenmişti.

Bekârlar Günü, Alibaba'nın sekiz yıldır kullandığı "bulut teknolojisi" için de iyi bir sınav. Çünkü bilgisayar işlemlerinin zirve yaptığı günde saniyede ortalama 175 bin para transferi oluyor. JPMorgan tahminlerine göre Çin'de bulut teknolojisi 2021'de 152 milyar yuana ulaşacak. 2009'da hayata geçen Alibaba Cloud'un bu rakamdaki payı ise yüzde 60 olacak.

Alibaba Cloud'un bir milyonu aşan müşterileri hükümetler, bankalar, otomobil üreticileri, hatta domuz çiftlikleri. Verilerin depolanma ve istendiği zaman ulaşılabilmesi kolaylığı sağlayan bulut teknolojisi sayesinde Alibaba'nın müşterilerinden Philips, Çin'deki online sağlık servislerini hizmete sunarken, tarımcılık devi New Hope, domuz yetiştiriciliği için sıcaklık ölçümlerini takip edebiliyor.

Ancak bulut teknolojisinde lider hâlen Amazon. Söz konusu piyasada Alibababa'nın payı yüzde 3'ken, Amazon yüzde 44 paya sahip.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alışveriş çılgınlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İntihar eden kocasının yüzü başka bir adama nakledildi
İntihar eden kocasının yüzü başka bir adama nakledildi
Balina cesedi inceleyen ekibe, köpekbalığı saldırısına uğradı
Balina cesedi inceleyen ekibe, köpekbalığı saldırısına uğradı
Yatakta kendisini tatmin edemeyen müşterisinin kafasına sıktı!
Yatakta kendisini tatmin edemeyen müşterisinin kafasına sıktı!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim