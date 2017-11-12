Alışveriş çılgınlığı! 2 dakikada 1 milyar dolar harcadılar

EN güçlü ikinci ekonomiye sahip Çin, her yıl 11 Kasım'ı Bekârlar Günü olarak kutluyor. Her özel gün gibi bu gün de alışveriş dünyası için yeni bir konsept anlamına geliyor. Dünyanın en büyük alışveriş festivali olarak da bilinen Bekârlar Günü'nde gözler, her yıl olduğu gibi bu yıl da online alışveriş sitesi Amazon'un Çinli rakibi Alibaba Group'ta.

12 SAATTE 18 MİLYAR DOLAR HARCANDI

Geçen sene 3,9 milyar dolarlık satış rakamına ulaşan Alibaba, bu yıl sadece 12 saatte değeri 18 milyar doları aşan ürün sattı. İnternet sitesinden yapılan alışverişler, iki dakikada bir milyar doları, bir saatte 10 milyar doları buldu.

Çin'in "tüketim ölçeri" olarak bilinen bu gün, ABD'nin alışveriş festivalleri Black Friday ve Cyber Monday'in toplam satışını da geçti.

ALIŞVERİŞ ÇILGINLIĞI PARAYA DEĞER KATTI

Geçen yılki 17,7 milyar dolarlık satıştan sonra Çin para birimi yuan dolar karşısında güçlenmişti.

Bekârlar Günü, Alibaba'nın sekiz yıldır kullandığı "bulut teknolojisi" için de iyi bir sınav. Çünkü bilgisayar işlemlerinin zirve yaptığı günde saniyede ortalama 175 bin para transferi oluyor. JPMorgan tahminlerine göre Çin'de bulut teknolojisi 2021'de 152 milyar yuana ulaşacak. 2009'da hayata geçen Alibaba Cloud'un bu rakamdaki payı ise yüzde 60 olacak.

Alibaba Cloud'un bir milyonu aşan müşterileri hükümetler, bankalar, otomobil üreticileri, hatta domuz çiftlikleri. Verilerin depolanma ve istendiği zaman ulaşılabilmesi kolaylığı sağlayan bulut teknolojisi sayesinde Alibaba'nın müşterilerinden Philips, Çin'deki online sağlık servislerini hizmete sunarken, tarımcılık devi New Hope, domuz yetiştiriciliği için sıcaklık ölçümlerini takip edebiliyor.

Ancak bulut teknolojisinde lider hâlen Amazon. Söz konusu piyasada Alibababa'nın payı yüzde 3'ken, Amazon yüzde 44 paya sahip.