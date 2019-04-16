Alevlere teslim olan 850 yıllık tarih küle döndü!

FRANSA'NIN başkenti Paris'te her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen en ünlü yapılarından Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın 8,5 saat sonra söndürüldü. İtfaiye Sözcüsü Gabriel Plus, da basına yaptığı açıklamada, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı.

93 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ KULE VE YAPININ ÇATISI TAMAMEN ÇÖKTÜ

Yerel saatle 18.50'de başlayan yangın 03.20'de söndürüldü. Yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

SOSYAL MEDYADA YANGINLA İLGİLİ 1 MİLYONDAN FAZLA PAYLAŞIM YAPILDI

Bu arada, Fransız basınında yer alan haberlere göre, sosyal medya platformu Twitter'da birkaç saat içerisinde yangına ilişkin 1 milyon 600 bin paylaşım yapıldı.

MACRON: YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ

Yangını bir "trajedi" olarak tanımlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Gurur duyalım, çünkü bu katedrali 800 yıldan daha uzun bir süre önce biz inşa ettik ve yüzyıllar boyunca büyütüp geliştirdik. Bu gece kati bir şekilde söylüyorum, birlikte yeniden inşa edeceğiz." dedi.

YANGIN SONRASI AVRUPALI LİDERLER DE ÜZÜNTÜLERİNİ DİLE GETİRDİ

Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri alevlerin, "muhtemelen" 6 milyon avroluk renovasyon çalışmalarından çıkmış olabileceğini belirtti.

Fransa'nın sembolü olarak gösterilen ve savaşlara rağmen ayakta kalan dünyaca ünlü 856 yıllık yapının büyük ölçüde zarar görmesi, Fransızlar kadar diğer Avrupalıları da üzdü.

Avrupalı liderler üzüntülerini dile getirirken, Fransa'da tarihi eserler ilgili çalışmalar yapan Miras Vakfı, katedralin restorasyonu için ulusal yardım kampanyası başlatılacağı duyurdu.

FRANSA'NIN ÜNLÜ MİLYARDER AİLESİ 100 MİLYON AVRO BAĞIŞ YAPACAK

Fransa'nın milyarder Pinault ailesi, yeniden inşa çalışmaları için 100 milyon avro bağış yapacağını duyurdu.