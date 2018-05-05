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Alev alev yanan otobüsten yolcuları, şoförün hamlesi kurtardı

Filipinler'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı. Durumu fark eden sürücü, yolcuları otobüsten tahliye ederek ölümden kurtardı

Alev alev yanan otobüsten yolcuları, şoförün hamlesi kurtardı

Filipinler'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı. Durumu fark eden sürücü, yolcuları otobüsten tahliye ederek ölümden kurtardı

05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:06
Alev alev yanan otobüsten yolcuları, şoförün hamlesi kurtardı
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FİLİPİNLER'DE seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı. Durumu fark eden şoför yolcuları otobüsten tahliye etti.
ŞOFÖRÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ
Filipinlerde yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen sebeple alev alarak yandı. Yolcular yanan otobüsten tahliye edildi. Olayda ölü veya yaralı olmadığı aktarıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
FilipinlerOtobüs
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