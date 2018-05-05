Alev alev yanan otobüsten yolcuları, şoförün hamlesi kurtardı

FİLİPİNLER'DE seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı. Durumu fark eden şoför yolcuları otobüsten tahliye etti.

ŞOFÖRÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Filipinlerde yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen sebeple alev alarak yandı. Yolcular yanan otobüsten tahliye edildi. Olayda ölü veya yaralı olmadığı aktarıldı.

