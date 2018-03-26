Aldatıldığını düşünen adam karısını sokak ortasında kırbaçladı

HİNDİSTAN'DA bir adam, kendisini aldattığını iddia ettiği karısını, herkesin ortasında 100 kere kırbaçlayarak bayılttı. Yerel basın, etraftakilerin bayılan kadına tecavüz girişiminde bulunduğunu iddia etti.
İZLEYENLER TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI
Geçen hafta Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş bölgesinde çekilen görüntüler, ülke gündemini salladı. Elleri bir ağaca bağlanan kadın, kocası tarafından yüz kere kırbaçlandı. Darbelere dayanamayarak bayılan kadına, dehşet verici olayı izleyenlerin tecavüz girişiminde bulundukları öne sürüldü.
KARARI BÖLGENİN BÜYÜKLERİ ALMIŞ
Polis, bölgenin önde gelen yaşlılarının, sevgilisiyle kaçan kadına böyle bir cezayı uygun gördüğünü ifade etti.
Polise gitmemesi gerektiği belirtilerek tehdit edilen mağdur kadın, kendisine 100 kırbaç darbesini layık görenlerden şikayetçi oldu. Kadının kocasının yanı sıra bölgenin önde gelen 6 kişisi, bu saldırıdan dolayı yargılanacak.
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