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Aldatıldığını düşünen adam karısını sokak ortasında kırbaçladı

Hindistan'da kendisini aldatan karısını sokakta kırbaçlayarak bayıltan adamın görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı

Aldatıldığını düşünen adam karısını sokak ortasında kırbaçladı

Hindistan'da kendisini aldatan karısını sokakta kırbaçlayarak bayıltan adamın görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı

26 Mart 2018 Pazartesi 12:15
Aldatıldığını düşünen adam karısını sokak ortasında kırbaçladı
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HİNDİSTAN'DA bir adam, kendisini aldattığını iddia ettiği karısını, herkesin ortasında 100 kere kırbaçlayarak bayılttı. Yerel basın, etraftakilerin bayılan kadına tecavüz girişiminde bulunduğunu iddia etti.

İZLEYENLER TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI

Geçen hafta Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş bölgesinde çekilen görüntüler, ülke gündemini salladı. Elleri bir ağaca bağlanan kadın, kocası tarafından yüz kere kırbaçlandı. Darbelere dayanamayarak bayılan kadına, dehşet verici olayı izleyenlerin tecavüz girişiminde bulundukları öne sürüldü.

KARARI BÖLGENİN BÜYÜKLERİ ALMIŞ

 Polis, bölgenin önde gelen yaşlılarının, sevgilisiyle kaçan kadına böyle bir cezayı uygun gördüğünü ifade etti.

Polise gitmemesi gerektiği belirtilerek tehdit edilen mağdur kadın, kendisine 100 kırbaç darbesini layık görenlerden şikayetçi oldu. Kadının kocasının yanı sıra bölgenin önde gelen 6 kişisi, bu saldırıdan dolayı yargılanacak.

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Anahtar Kelimeler:
HindistanAldatılmaKırbaç
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