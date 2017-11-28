Alarma geçtiler! Japonya panikte

JAPONYA Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, Akita ili sahilinde içinde cesetler yer alan bir teknenin bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, yerel yetkililer ve balıkçılardan, ülkenin kuzey kıyılarında Kuzey Kore'ye ait olduğu sanılan tekneler konusunda tetikte olmaları çağrısı yaptı.
Sözcü, bölgede şüpheli tekne veya kişilerin görülmesi halinde yetkililere bilgi verilmesini de istedi.
Japonya kıyılarında geçen hafta polis Kuzey Koreli balıkçılar olduğu sanılan 8 kişiyi kurtarmıştı.
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