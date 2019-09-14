Alarm verildi: Havalimanı boşaltıldı

ALMANYA'DA Hamburg Havalimanı'nda şüpheli bir kişi paniğe sebep oldu. Elinde biniş kartı, kimlik ve bavul bulunmayan şüpheli kişinin gözaltına alınması sonrası havalimanı bir süreliğine tahliye edildi. Havalimanı içindeki binlerce yolcu havalimanının dışında bulunan güvenlik bölgesine yönlendirildi. Birçok seferin iptal edildiği, uçaklardaki yolcuların da tahliye edildiği bildirildi.