Aktivistler ayaklandı: Hayvanlara akıl almaz işkence!

Hamburg'un eteklerinde yer alan Mienenbuttel'deki LPT Farmakoloji ve Toksikoloji Laboratuvarı'nda hayvanlar üzerinde vahşi deneylerin yapıldığını ortaya koyan görüntülerin yayınlanması, dünyada büyük tepkilerin oluşmasına neden oldu. Vahşetin ortaya çıkmasını, kimliğini saklayarak laboratuvara işçi olarak girmeyi başaran hayvan hakları koruyucusu bir aktivistin sağladığı belirtiliyor. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Alman müfettişler binaya baskın düzenleyerek laboratuvarı mühürledi. Laboratuara yapılan baskında boğazlarından ve kollarından kelepçelenen, ayaklarından asılan onlarca maymun ve köpeğin kurtarıldığı belirtiliyor. Deney için adeta çarmıha gerilen hayvanların çektiği eziyet yüzlerinden okunuyor. Öte yandan küçük kafesler içine adeta tıkılan hayvanların vücutlarında yapılan deneyler nedeniyle açılan yaralardan kafeslerin kan içinde kaldığı görülüyor. Yerel düzenleme otoritesi Laves - Aşağı Saksonya Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Devlet Ofisi, hayvan koruma yasalarına karşı ihlal edildiği iddiasıyla laboratuar yetkilileri ve çalışanları hakkında Luneburg Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.Tarım Bakanı Barbara Otte Kinast ise şunları söyledi: 'Bu iddiaların doğru olduğu kanıtlarsa cezalandırılmaları için hızlı bir çalışma içine girilmeli.Öte yandan laboratuvarın 'Hayvan testi lisansının iptal edilmesi gündeme geldiBir gizli eylemci, Aralık 2018 - Mart 2019 tarihleri arasında araştırma tesisinde bir iş buldu ve dünyanın her yerindeki şirketler için yürütülen beagle türü köpek, maymun, kedi ve tavşan testlerine tanık olduğunu söyledi. Gizli işçi, hayvanların korkunç koşullarda tutulduğunu söyledi.Beagle cinsi köpeklerin boğazlarına aşağıya doğru zorlayan borular sokulduğu ve kapsül verildiği ve deneylerin ardından sık sık kanama yaşadıkları bildirildi.Hayvanlara, eğitimli olmayan işçiler tarafından şiddetle muamele edildiğini iddia etti.

Soko Tierschutz'dan Friedrich Mullen şunları söyledi:"Hayvanlar öldürüldüklerinde kuyruklarını bile sallıyorlardı, köpekler çaresizdi."Tierschutz konuşmasına şöyle devam etti:"En kötü tedavi maymunlar için yapıldı. Maymunların makak cinsleri, LPT'de hayvan deneyleri için sıklıkla kullanılan küçük, nispeten hafif primatlardır.Küçük kafeslerde sıkışık şartlarda tutulurlar. Hayvanların birçoğu zorlayıcı eğilimler geliştirdi ve kendi çevrelerinde döndükleri görüldü.Cruelty Free International organizasyonuna göre; Toksisite testi, insanlar için "güvenli" bir dozun ne kadar olabileceğini ölçmek amacıyla ne kadar kimyasal veya uyuşturucunun ciddi zarar verebileceğini görmek için hayvanları zehirlemekten ibaret.Hayvanlara, şiddetli olabilecek ve kusma, iç kanama, solunum yetmezliği, ateş, kilo kaybı, uyuşukluk, cilt problemleri, organ yetmezliği ve ölüm gibi toksik etkileri ölçmek için artan miktarda bir ilaç veya hava vermek üzere enjekte ediliyor. Bu araştırmalar sırasında hayvanlara hiçbir anestezik ya da ağrı kesici verilmiyor. "Cruelty Free International İcra Kurulu Başkanı Michelle Thew, şunları söyledi:"Araştırmamız, korkunç acıları, yetersiz bakımı, kötü uygulamaları ve Avrupa ve Alman hukukunun ihlallerini ortaya çıkardı.'Farmakoloji ve Toksikoloji Laboratuvarı'nın (LPT) kapatılmasını istiyoruz. Ayrıca, İngiltere de dahil olmak üzere Avrupa'da yasal toksisite testlerinde hayvanların kullanımına ilişkin kapsamlı bir inceleme için çağrıda bulunuyoruz."Kedilere, eğitimsiz profesyoneller tarafından günde 13 enjeksiyona kadar ilaç verildiği ve acı çektirildiği söyleniyor.