Akreditasyon iptali tek sorun değilmiş!

ALMANYA’NIN Hamburg kentinde geçen hafta sonu yapılan G20 zirvesinde 32 gazetecinin akreditasyonlarının iptaliyle ilgili yankılar sürüyor. “Akreditasyonlar niçin iptal edildi?” sorusu tartışılırken, Almanya’da gazetecilere yönelik bir başka uygulama olduğu ortaya çıktı.Buna göre yabancı devlet adamlarının katıldığı büyük zirvelerde polis, ‘şüpheli gazeteciler’i basın merkezinde takibe alıyor. Takibin ne zamandan beri yapıldığı bilinmiyor ancak 2007 yılında Heiligendamm’da düzenlenen G8 zirvesinden beri uygulandığı anlaşıldı. Bu kural, Hükümet sözcüsü Steffen Seibert’in, akreditasyonları iptal edilen 32 gazetecinin zirvede zaten polis refakatinde hareket edebileceğini söylemesi üzerine açıklığa kavuştu. İçişleri Bakanlığı sözcüsü de bunun ‘genel geçer kural’ olduğunu ekledi. ‘Gölge polis’in bu gazetecileri G20 zirvesinde birebir takibe alması mümkün olmadığı için, akreditasyonları iptal edildi. Ancak bu uygulamadan ne takibe alınan gazetecilerin haberi var, ne de bugüne kadar kaç ‘şüpheli gazeteci’ takibe alındı, biliniyor.

‘KARA LİSTE’ HAZIRLANMIŞ

Akreditasyon iptaliyle ilgili diğer bir sorun ise bu gazetecilerin isim listesinin polise verilmiş olması. Basın merkezi önündeki polisler, bu kara listeye bakarak, giriş yasağı bulunan gazetecileri içeri almadı. Polise böyle bir liste verilmesi, bazı gazetecilerin güvenlik açısından tehlikeli damgası yemesine yol açarken, hukukçular bunun kişisel verilerin korunması yasasına da aykırı olduğu görüşünde. Alman Gazeteciler Cemiyeti ile Gazeteciler Sendikası, bu olayı yargıya götürecek.

MAAS: AYDINLATILMALI

Akreditasyon iptalleri tartışmasına Adalet Bakanı Heiko Maas da katıldı. Basın özgürlüğünün Almanya’da yüksek bir değer olduğunu vurgulayan Bakan Maas, “Bu nedenle olay tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulmalı” dedi.

MAIZIERE’DEN DESTEK

Hükümet sözcüsü Seibert, 32 gazetecinin akreditasyonlarının “Güvenlik endişesi” nedeniyle iptal edildiğini daha önce açıklamıştı. Ancak yabancı istihbarat teşkilatlarının verdiği bilgi doğrultusunda akreditasyonların iptal edildiği iddiası var. Seibert’in, iptalin sadece Alman güvenlik makamlarının bilgi ve bulgularına dayandığı açıklamasına, Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’den de destek geldi. Bakan de Maiziere güvenlik endişesi uyarılarının sadece Alman güvenlik birimlerinin bilgilerine dayandığını söyledi. Alman kamu radyo kurumu rbb ise bilgilerin Almanya’nın iç istihbarat teşkilatından geldiğini iddia etti.