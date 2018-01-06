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Akılalmaz görüntü! Havalimanında uçaklar çarpıştı, çığlıklar yükseldi

Kanada'ya inen bir yolcu uçağına, körük sırası beklerken başka bir uçak çarptı; havalimanında çığlıklar yükseldi

Akılalmaz görüntü! Havalimanında uçaklar çarpıştı, çığlıklar yükseldi

Kanada'ya inen bir yolcu uçağına, körük sırası beklerken başka bir uçak çarptı; havalimanında çığlıklar yükseldi

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:19
Akılalmaz görüntü! Havalimanında uçaklar çarpıştı, çığlıklar yükseldi
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KANADA'NIN Toronto kentinde havalimanına inen bir yolcu uçağına bir başka uçak çarptı.
WestJet havayollarına ait Boeing 737-800 tipi uçak, 168 yolcusu ve altı mürettebatıyla körük için bekliyordu. Bu sırada Sunwing havayollarına ait bir uçak, bekleyen uçağa çarptı.
UÇAĞIN KUYRUK TARAFI YANDI
Çarpışma sonucunda içinde yolcu bulunmayan Sunwing uçağının kuyruk tarafı yandı. WestJet uçağında ise yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi.
Yolcu uçağının Meksika Cancun'dan Toronto'ya geldiği bildiriliyor.
YOLCULAR TAHLİYE DİLDİ
Pearson Havalimanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayın Terminal 3'te gerçekleştiğini ve tüm yolcuların tahliye edildiğini duyurdu.
SICAKLIK -21 DERECEYDİ
Kanada ve ABD'nin doğu kıyıları kutup soğukları yaşıyor. Uçakların çarpıştığı sırada dışarıda hava sıcaklığı eksi 21 dereceydi.

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KanadaHavalimanı
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