AK Parti MKYK toplantısı sonrasında flaş açıklamalar

KONUŞMADAN satır başları;



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal: "Kasım ayı son haftasında il kongrelerine başlayacağız ve Mart sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Büyük Kongre için olağan tarih olarak da 12 Eylül gibi görüyoruz ama bu tarihte bir değişiklik olabilir."

(İstifalarla ilgili) Gelen de giden de bizim arkadaşımızdır



Bu güne kadar bütün seçimleri kaybetmiş hiçbir siyasi başarısı olmayanların bunu anlamasını beklemeyiz. Hepimiz birgün yerlerimizi çok büyük heyecen ve enerjiyle yerine getiririz.



Kılıçdaroğlu, müftülere nikah yetkisiyle ilgili bizim çizgimize geldi.