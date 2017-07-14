AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Nürnberg’te konuşacak

NÜRNBERG Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), Nürnberg Avrupa Metropol Bölgesi Alman-Türk İşadamları Derneği (TİAD), Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu (TGMN), Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD), Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Almanya Türk Federasyonu’nun da katkı sunduğu etkinliğe Nürnberg yerel makamlarının onay verdiği ve Hamza Dağ’ın burada bir konuşma yapmasında engel kalmadığı ifade edildi. UETD Nürnberg Başkanı Yılmaz Deliduman, yerel makamlardan etkinlik için onay alındığını doğrulayarak, “Onay çıktı. Bu da son dönemlerde gerilmiş olan ilişkiler açısından olumlu bir adım olarak görüldü bizim açımızdan. Umarım bu şekilde devam eder, Sadece bu adımla yetinilmez” dedi.Deliduman, Maritim Otel’de düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşları davet etti. Etkinlik yerel saat ile 18.00’de başlayacak.