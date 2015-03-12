Aile şokta! 7 haftalık bebek konuşuyor

İRLANDALI Tony ve Paul McCann'in sevimli bebeği Cillian henüz 7 haftalık olmasına rağmen 'Merhaba' anlamına gelen 'Hello' kelimesini söyleyebiliyor.

Çoğu anne baba bebeklerinin bir an evvel konuşmasını ister Fakat İrlandalı aile hiç de ummadıkları bir anda bebeklerini konuşurken buldular. Cillian, 7 haftalıkken ilk sözcüğünü söyledi ve merhaba dedi!

AİLESİ ŞOKTA

Uzmanlar ve pedogogların ebeveynlere tavsiyesi, bebeklerin yaklaşık 18 aya kadar konuşmaya başlamazsa endişelenmemeleri yönünde... Fakat Cillian bebek sınırları fazlasıyla zorlayarak 7 haftalıkken ilk sözcüğünü söyledi.

SADECE 7 HAFTALIK

Daily Mail'de yer alan habere göre, sevimli Cillian sadece yedi haftalık bir bebek... İrlanda'dan Tony ve Paul McCann'in 'Hello' (Merhaba) kelimesini söylediği o anlar, 36 yaşındaki annesi tarafından videoyla ölümsüzleştirildi.

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