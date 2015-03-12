Aile şokta! 7 haftalık bebek konuşuyor

12 Mart 2015 Perşembe 11:13
İRLANDALI Tony ve Paul McCann'in sevimli bebeği Cillian henüz 7 haftalık olmasına rağmen 'Merhaba' anlamına gelen 'Hello' kelimesini söyleyebiliyor.
Çoğu anne baba bebeklerinin bir an evvel konuşmasını ister Fakat İrlandalı aile hiç de ummadıkları bir anda bebeklerini konuşurken buldular. Cillian, 7 haftalıkken ilk sözcüğünü söyledi ve merhaba dedi!
AİLESİ ŞOKTA
Uzmanlar ve pedogogların ebeveynlere tavsiyesi, bebeklerin yaklaşık 18 aya kadar konuşmaya başlamazsa endişelenmemeleri yönünde... Fakat Cillian bebek sınırları fazlasıyla zorlayarak 7 haftalıkken ilk sözcüğünü söyledi.
SADECE 7 HAFTALIK
Daily Mail'de yer alan habere göre, sevimli Cillian sadece yedi haftalık bir bebek... İrlanda'dan Tony ve Paul McCann'in 'Hello' (Merhaba) kelimesini söylediği o anlar, 36 yaşındaki annesi tarafından videoyla ölümsüzleştirildi.
3 ABLASI VAR FAKAT ONUN KADAR ERKEN KONUŞMAMIŞLAR
Annesi, Cillian'ın 3 kız kardeşi Sophie (sağ alt), Eva (sol alt) ve Ellie'nin (üst), onun kadar erken yaşta konuşmaya başlamadığını söyleyerek şaşkınlığını gizleyemedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 12.03.2015 10:19