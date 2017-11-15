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Ahmedinejad'ın en yakın arkadaşına suçlama!

İran Devrim Mahkemesi, Meşai'yi, "lidere iftira, rejime karşı propaganda, devlet imkanlarını yetkisiz kullanma ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla ifadeye çağırdı

Ahmedinejad'ın en yakın arkadaşına suçlama!

İran Devrim Mahkemesi, Meşai'yi, "lidere iftira, rejime karşı propaganda, devlet imkanlarını yetkisiz kullanma ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla ifadeye çağırdı

15 Kasım 2017 Çarşamba 12:29
Ahmedinejad'ın en yakın arkadaşına suçlama!
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İRAN Devrim Mahkemesi, Eski Cumhurbaşkanı Mahmud  Ahmedinejad'ın yardımcısı İsfendiyar Rahim Meşai'yi, "rejim karşıtlığı  propagandası" suçlamasıyla ifadeye çağırdığı bildirildi. 
 
Ahmedinejad'a yakınlığıyla bilinen "Dolate Bahar" sitesinin haberine  göre, mahkeme, Meşai'yi, "lidere iftira, rejime karşı propaganda, devlet  imkanlarını yetkisiz kullanma, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme"  suçlamasıyla ifadeye çağırdı.
Meşai'ye, mahkemeye gelmesi için 5 gün süre tanındığı belirtilen  kararda, ifadeye gelmemesi durumunda zorla getirileceği kaydedildi.
 
Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı döneminde, kabinedeki en nüfuzlu kişi  ve yakın arkadaşı olan Meşai, 9'uncu ve 10'uncu hükumet dönemlerinde,  cumhurbaşkanlığı birinci yardımcılığı ve danışmanlığı ile cumhurbaşkanlığı  personel şefi görevlerinde bulunmuştu.
 
Meşai, Ahmedinejad tarafından 2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden  sonra cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirilmiş ancak bir hafta içerisinde  İran Lideri Ali Hamaney tarafından bu görevden alınmıştı.
 
Ahmedinejad grubunun adayı olarak 2013 cumhurbaşkanlığı seçimleri için  ön plana çıkan Meşai'nin adaylığı, İran Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından  veto edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmedinejadİran Devrim MahkemesiMesai
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