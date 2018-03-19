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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Ahmedinejad'dan Hamaney'e eleştiri mektubu

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'e hitaben yazdığı mektuplarda ülke yönetimini eleştirdi.

Ahmedinejad'dan Hamaney'e eleştiri mektubu

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'e hitaben yazdığı mektuplarda ülke yönetimini eleştirdi.

19 Mart 2018 Pazartesi 12:16
Ahmedinejad'dan Hamaney'e eleştiri mektubu
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ESKİ İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ülke  lideri Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektupta, "İran halkının devlet yönetiminden  hoşnutsuzluğu zirve yapmıştır. Rahatsızlık devrimin temellerine sirayet  etmektedir." ifadelerini kullandı. 

Eski Cumhurbaşkanı'na yakınlığıyla bilinen Baharnews haber sitesinde,  Ahmedinejad'ın 19 Şubat ve 13 Mart'ta ülke lideri Ali Hamaney'e hitaben yazdığı  iki mektup yayınlandı.

Bir süredir ülke yönetimi ve Hamaney'e yönelik eleştirileriyle ön  plana çıkan Ahmedinejad, ilk mektubunda, ekonomik sorunların arttığını, halkın  güvenlik gerekçesiyle baskı altına alındığını ve ülke yönetiminin şeffaf  olmadığını belirtti.

Ekonomik çöküş

"Fakirlik sebebiyle böbreğini satanların uzun kuyruklar oluşturduğuna"  işaret eden Ahmedinejad, işçi, emekli, çiftçi ve esnafın ekonomik yönden çökmüş  durumda olduğunu aktardı.

İlk mektubunda, "İran halkının devlet yönetiminden hoşnutsuzluğu zirve  yapmıştır. Rahatsızlık devrimin temellerine sirayet etmektedir." ifadelerine yer  veren Ahmedinejad, yargı ve emniyet güçlerinin halka zulmettiklerine dikkati  çekti.

Ahmedinejad, "güvenlik merkezli bakış açısıyla içe kapanmanın,  bölgedeki diğer ülkelerde yaşanan savaş ve iç çatışmaları gerekçe göstererek İran  halkını mevcut duruma rıza göstermeye telkin etmenin ve yönetimin önemli  konularda şeffaf davranmayarak halkı haberdar etmemesinin" kamuoyundaki  hoşnutsuzluğunun başlıca nedenleri olduğunun altını çizdi.

Seçkin sınıf

"Siyasetçi ve zengin seçkin bir sınıfın ülke imkânlarını ranta  dönüştürerek faydalandıklarına, bu durumun halkın toplumsal adalete olan güvenini  zedelediğine ve ayrımcılık düşüncesinin yaygınlaşmasına" sebep olduğuna değinen  Ahmedinejad, ülkede adaletten söz etmenin yadırganır hâle geldiğini belirtti.

Hamaney'e bağlı kurumlardan yargı erki ve emniyet güçlerinin medya ve  halkın ifade özgürlüğünü engellediğini ifade eden Ahmedinejad, Yargı Erki Başkanı  Sadık Laricani ve Meclis Başkanı Ali Laricani'yi hedef alan açıklamalarda  bulundu.

Ahmedinejad, "Yargı erki ve meclis başkanına verilen yetkiler  anayasaya aykırı olarak onların hükümet yönetimine müdahale etmelerine neden  olmuştur. Bu iki kurum her türlü eleştiri ve denetlemeden uzak, halkın seçtiği  hükümeti yönetmeye koyulmuştur." ifadelerini kullandı.

Yine Hamaney'e bağlı kurumlardan İran Radyo Televizyon Kurumu'nu  eleştiren Ahmedinejad, kurumun bir siyasi grubun tekelinde bulunduğunu ve bu  durumun anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

İkinci mektubunda ülkedeki ekonomik sorunları hatırlatarak Hamaney'e  tavsiyelerde bulunan eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, askerlerin ekonomik  faaliyetlerden uzaklaştırılmasını önerdi.

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İranCumhurbaşkanıAhmedinejad
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