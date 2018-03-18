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Ahmedinejad'a ABD ve İsrail ile ilgili suçlama

Cumhurbaşkanı olduğu dönemde yardımcısı olan İsfendiyar Rahim Meşai'nin gözaltına alınmasının ardından "sıradaki isim Ahmedinejad mı olacak?" sorusu dün gündeme gelmişti. Bugünse İran Yargı Erkinden Ahmedinejad'a ABD ve İsrail ile yoldaşlık suçlaması yöneltildi

Ahmedinejad'a ABD ve İsrail ile ilgili suçlama

Cumhurbaşkanı olduğu dönemde yardımcısı olan İsfendiyar Rahim Meşai'nin gözaltına alınmasının ardından "sıradaki isim Ahmedinejad mı olacak?" sorusu dün gündeme gelmişti. Bugünse İran Yargı Erkinden Ahmedinejad'a ABD ve İsrail ile yoldaşlık suçlaması yöneltildi

18 Mart 2018 Pazar 18:03
Ahmedinejad'a ABD ve İsrail ile ilgili suçlama
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İRAN Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei, eski  Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve yardımcılarını ABD ve İsrail'le yol tutmakla  suçladı. 
 
İran'dan yayın yapan entekhab haber sitesine göre, başkent Tahran'da  basın toplantısı düzenleyen Ejei, Ahmedinejad'ı hedef alan açıklamalar yaptı.
Ejei, Ahmedinejad ve yardımcılarının ABD ve İsrail'le bir yol  tuttuğunu ve son günlerde yaptıklarıyla haklarında açılan yolsuzluk dosyalarıyla  ilgili hukuki süreci baltalamaya çalıştığını öne sürdü.
 
Kanunlara saygı göstermeyenler diktatörlük yapıyor
 
Suçlamaları reddeden Ahmedinejad'a delilleri sunduklarını belirten  Ejei, kanunlara saygı göstermeyenlerin diktatörlük yaptıklarını söyledi.
 
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın yardımcısı Hamid Bakayi,  "yolsuzluk" iddiasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis ve 80 kırbaç cezasına  mahkum edilmiş, yine yardımcılarından İsfendiyar Rahim Meşai de dün Tahran Devrim  Mahkemesinin başlattığı bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.  Ahmedinejad, yargı erkinin kararlarına karşı gelerek, yargı erkinin kendi  yolsuzluğunu bu gibi adımlarla örtbas etmek istediğini belirtmişti.
 

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Anahtar Kelimeler:
AhmedinejadABDIsrailCumhurbaşkanı
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