Ağırlık kaldırmaya çalışırken ezilerek öldü

15 yaşındaki Ben Shaw geçen hafta Salı günü Brisbane'deki spor salonunda egzersiz yaparken ağırlığı kaldırmaya çalıştı.
Kaza sonrası spor salonu görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Shaw, Cumartesi günü yaşamını yitirdi.
Shaw'un ne kadar süre ağırlığın altında kaldığı bilinmiyor.
'Başkalarına hayat verdi' Ben Shaw'un ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Ben, ailesi ve arkadaşları başucunda beklediği sırada yaşamını yitirdi. Organlarını ve dokularını bağışlayarak başkalarına hayat verdi" denildi.
Kazanın meydana geldiği spor klübünün kurallarına göre, 16 yaşın altındaki çocuklara, ağırlık çalışması sırasında mutlaka birinin eşlik etmesi gerekiyor.
Gencin ailesinin spor salonunu işletenler aleyhine dava açıp açmayacağı henüz bilinmiyor.
Yetkililer ise olayla ilgili olarak titiz bir soruşturma yürütüleceğini açıkladı.
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