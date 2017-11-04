Ağabeyi tecavüz etti, cezayı kardeşi çekti: Köyde çıplak gezdirdiler

PAKİSTAN'DA 12 yaşındaki küçük kıza tecavüz eden sapık için köy meclisi toplanıp, sapkın bir cezaya hükmetti. Tecavüzcünün 14 yaşındaki kız kardeşi ceza olarak köy meydanında çırılçıplak soyulup dolaştırıldı.
KÖY MECLİSİ KARAR VERDİ
Olay 27 Eylül'de yaşandı. Köy meclisi 12 yaşındaki kıza tecavüz eden gencin 14 yaşındaki kız kardeşinin soyularak köyde dolaştırılmasına karar verdi.
ÇEŞME BAŞINDAN ZORLA KAÇIRILDI
Kuzenleriyle birlikte çeşmeden su almaya giden 14 yaşındaki kız, köy meclisinin kararı üzerine 9 kişi tarafından zorla çeşme başından kaçırılıp bir eve götürüldü.
DARP EDİLDİ, SONRA KÖY İÇERİSİNDE ÇIPLAK HALDE GEZDİRİLDİ
Burada önce öldüresiye dövülen küçük kızın adaha sonra üzeri soyuldu. Ardından da küçük kız tehdit edilerek çırılçıplak köy içerisinde gezdirildi.
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