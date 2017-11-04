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Ağabeyi tecavüz etti, cezayı kardeşi çekti: Köyde çıplak gezdirdiler

Pakistan'da 12 yaşındaki kıza tecavüz eden gencin, 14 yaşındaki kız kardeşi ceza olarak çırılçıplak soyulup köy içerisinde dolaştırıldı

Ağabeyi tecavüz etti, cezayı kardeşi çekti: Köyde çıplak gezdirdiler

Pakistan'da 12 yaşındaki kıza tecavüz eden gencin, 14 yaşındaki kız kardeşi ceza olarak çırılçıplak soyulup köy içerisinde dolaştırıldı

04 Kasım 2017 Cumartesi 08:57
Ağabeyi tecavüz etti, cezayı kardeşi çekti: Köyde çıplak gezdirdiler
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PAKİSTAN'DA 12 yaşındaki küçük kıza tecavüz eden sapık için köy meclisi toplanıp, sapkın bir cezaya hükmetti. Tecavüzcünün 14 yaşındaki kız kardeşi ceza olarak köy meydanında çırılçıplak soyulup dolaştırıldı.

KÖY MECLİSİ KARAR VERDİ

Olay 27 Eylül'de yaşandı. Köy meclisi 12 yaşındaki kıza tecavüz eden gencin 14 yaşındaki kız kardeşinin soyularak köyde dolaştırılmasına karar verdi.
ÇEŞME BAŞINDAN ZORLA KAÇIRILDI

Kuzenleriyle birlikte çeşmeden su almaya giden 14 yaşındaki kız, köy meclisinin kararı üzerine 9 kişi tarafından zorla çeşme başından kaçırılıp bir eve götürüldü.

DARP EDİLDİ, SONRA KÖY İÇERİSİNDE ÇIPLAK HALDE GEZDİRİLDİ

Burada önce öldüresiye dövülen küçük kızın adaha sonra üzeri soyuldu. Ardından da küçük kız tehdit edilerek çırılçıplak köy içerisinde gezdirildi.

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