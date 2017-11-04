Ağabeyi tecavüz etti, cezayı kardeşi çekti: Köyde çıplak gezdirdiler

Burada önce öldüresiye dövülen küçük kızın adaha sonra üzeri soyuldu. Ardından da küçük kız tehdit edilerek çırılçıplak köy içerisinde gezdirildi.

Kuzenleriyle birlikte çeşmeden su almaya giden 14 yaşındaki kız, köy meclisinin kararı üzerine 9 kişi tarafından zorla çeşme başından kaçırılıp bir eve götürüldü.

PAKİSTAN 'DA 12 yaşındaki küçük kıza tecavüz eden sapık için köy meclisi toplanıp, sapkın bir cezaya hükmetti. Tecavüzcünün 14 yaşındaki kız kardeşi ceza olarak köy meydanında çırılçıplak soyulup dolaştırıldı.

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