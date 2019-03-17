Afganistan'da Taliban saldırısı: 22 ölü

FARYAB İl Şura Başkanı Muhammed Tahir Rahmani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kaysar'ın Erkelil bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma yaşandığını belirtti. Çatışmada 22 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahmani, 20 militanın da yaralandığını söyledi. Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Kerim Yuriş de çatışmada 11 militanın öldürüldüğünü aktararak, bölgeye çok sayıda destek gücü gönderildiğini kaydetti. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 4 güvenlik görevlisinin de esir alındığı öne sürüldü.