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Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 22 ölü

Taliban militanlarının Afganistan'ın Uruzgan vilayetinin Çora ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 22 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi

Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 22 ölü

Taliban militanlarının Afganistan'ın Uruzgan vilayetinin Çora ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 22 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi

04 Ekim 2017 Çarşamba 21:16
Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 22 ölü
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ÇORA Kaymakamı Aminullah Haliki, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  militanların, ilçenin Niyazian bölgesindeki askeri karakola saldırısında 18 asker  ile 4 polisin hayatını kaybettiğini, Taliban'ın da kayıplar verdiğini bildirdi.
 

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AfganistanTaliban Karakola
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