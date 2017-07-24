Afganistan'da intihar saldırısı: En az 24 ölü

BBC'YE konuşan Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, saldırganın aracındaki bombayı Kabil'in batısında bir otobüsün yanında infilak ettirdiğini söyledi.Otobüs, nüfusunun önemli bölümü Şii olan mahallede Maden Bakanlığı personelini taşıyordu. Otobüsün saldırıda hedef alınıp alınmadığı bilinmiyor.Saldırıyı hangi örgütün düzenlediği de henüz belirsiz. Afganistan'ın önde gelen birçok siyasi lideri, başkent Kabil'in batısında yaşıyor. Bu kişiler arasında Hazaraların lideri Muhammed Muhakik de bulunuyor.
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