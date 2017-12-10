Açlıktan ölmek üzere olan kutup ayısının son anları

DENİZ buzullarının dramatik bir şekilde azaldığı bölgede, şu anda buz ve karla kaplı olması gereken adanın kuraklaştığı, kutup ayısının ise yiyecek bulmak için çöpleri karıştırdığı gözleniyor.

Kutup ayıları, doğal yaşam alanlarında buz tabakalarını kırıp, balık ve foklarla besleniyor.

Nicklen, hayvanın son anlarını filme alırken ekibiyle birlikte gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. Kutup ayısının ölümüne neden müdahale etmediği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:

“Eğer, kutup ayısının ölümüne yiyecek vererek ya da daha başka bir şekilde müdahale etseydim, süreci yalnızca biraz daha uzatacak ve Kanada’nın yasalarına aykırı davranmış olacaktım. Bunun yerine insanlarda farkındalık yaratmak için, hayvanın yavaş ve acılı ölümünü görüntüleyerek sosyal medyada paylaştım. İklim değişikliğinin neye sebep olduğunun görsel kanıtını oluşturdum.”

“Bilim insanları kutup ayılarının soyu tükeniyor dediği zaman, insanların bunun gerçekten ne demek olduğunu anlamasını istedim. Açlıktan ölmek üzere olan bir kutup ayısı işte böyle görünüyor. Bu görüntüler beni iyi hissettirmiyor, ama ilgisizliğin duvarlarını yıkmak için güzel ve acı verici şeyleri paylaşmamız gerektiğini biliyorum.”

Vahşi doğada tahmini olarak 25.000 kutup ayısı bulunuyor. Bilim insanları, iklim değişikliği durdurulmadığı takdirde önümüzdeki 100 yıl içinde hepsinin öleceği konusunda hemfikir.