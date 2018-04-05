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Açılacak sinema salonunda kadın-erkek ayrımı olmayacak

35 yıl sonra film göstermeye başlayacak ilk sinema salonunda izlenecek ilk film, Kara Panter olacak

Açılacak sinema salonunda kadın-erkek ayrımı olmayacak

35 yıl sonra film göstermeye başlayacak ilk sinema salonunda izlenecek ilk film, Kara Panter olacak

05 Nisan 2018 Perşembe 09:10
Açılacak sinema salonunda kadın-erkek ayrımı olmayacak
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SUUDİ Arabistan'da 35 yıl sonra ilk defa açılacak yeni sinema salonlarında kadınlar ve erkekler ayrı bölümlerde oturmayacak.

Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan'da 35 yıl sonra ilk defa 18 Nisan tarihinde bir sinema salonu açılıyor.

Suudi Arabistan'ın AMC Sinemaları ile yaptığı anlaşmaya göre önümüzdeki 5 yıl içinde toplamda 40 sinema salonu açılacak.

Açılacak bu yeni sinema salonlarında ise Suudi Arabistan'daki çoğu kamu alanındaki uygulamanın aksine kadınlar ve erkekler ayrı yerlerde oturmayacak.

Sinemalarda ilk gösterilecek film ise Marvel'in Kara Panter adlı yapımı olacak.

Suudi Arabistan'da 1970'lerde bazı sinema salonları bulunuyordu, ancak ülkenin güçlü din adamları salonların kapanmasına yol açmıştı.

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman'ın ülkeyi modernleştirme arzusu bu değişikliklerin arkasında yatıyor.

Salman, petrole dayanan ülke ekonomisini çeşitlendirmek adına ekonomik reformlar ile toplumun modernleşmesi adına sosyal reformlar gerçekleştirileceğini daha önce açıklamıştı.

'Dünyanın en güzel salonu'

Suudi Arabistan'daki yasağa rağmen Hollywood filmleri ve son televizyon dizileri ülkede çok yaygın.

AMC'nin ilk sinema salonu, senfoni konser salonu olması amacıyla Kral Abdullah Finansal Bölgesi'nde inşa edilen bir binada açılacak.

AMC Genel Müdürü Adam Aron, Reuters ile yaptığı röportajında yeni salonun 500 deri koltuk, orkestra ve balkon alanları ile mermer tuvaletler içereceğini söyledi.

Aron, "yeni salonun dünyanın en güzeli" olacağı yorumunu yaptı.

2030'a kadar 350 kadar daha salonun açılması hedefleniyor.

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Kadın-erkek AyrımıIlk Sinema SalonuSuudi Arabistan
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