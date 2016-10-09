ABD’yi de vurdu

Karayip ülkelerinde birçok kasabayı haritadan silen ve en az 900 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Matthew Kasırgası, ABD’de ise şu ana kadar en az 6 can aldı

FLORİDA eyaletinde dev bir meşe ağacı fırtınanın etkisiyle devrilerek araç yolunu kapattı. Florida kıyılarında etkili olmaya başlayan kasırga hayatı felç ederken, 1 milyon 100 bin kişi elektriksiz kaldı. Ülkenin güneydoğusunda kara ve hava yolu ulaşımını sekteye uğratan kasırga, 4 bin 200’den fazla uçuşun iptaline neden oldu. Saatte 245 kilometre hızla esen kasırgada, Haiti’de 4 kasabayı haritadan silmişti. Karayip ülkeleri Bahamalar, Haiti, Dominik Cumhuriyeti, Küba ve ABD, bölgede son 10 yılın en yıkıcı kasırgasında ayakta kalmaya çalışıyor.

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