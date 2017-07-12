ABD’liler 15 Temmuz’u anlatacak

13 Temmuz’da gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili bilgi veren THO Başkanı Ali Çınar, “Hain darbe girişiminin ABD’deki yankıları sona ermiş değil. FETÖ’nün ABD’de ne denli iyi örgütlendiği ve imaj çalışması için ayırdığı bütçelerin ne denli büyük olduğu düşünüldüğünde, Türkiye’yi suçlu göstermek için ne tür faaliyetlerde bulunduğunu kestirmek de güç değil. Biz de THO olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin zarar görmemesi ve ülkemizin kendisini en iyi şekilde ifade edebilmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda düzenleyeceğimiz 15 Temmuz panelinin de önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz” dedi.

THO’nun düzenleyeceği panele, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 15 Temmuz Gazisi Metin Doğan, Türkiye’den görüntülü görüşme ile katılarak düşüncelerini paylaşacak. Panele görüntülü görüşme ile katılacak diğer bir isim de darbe girişimi sırasında İstanbul’da olan ve yaşananlara yakından tanıklık eden, ABD Ulusal Komitesi’nde Avrupa’dan sorumlu direktörlük ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nda müsteşar yardımcılığı yapan büyükelçi Matt Bryza olacak. Etkinliğe ayrıca, ABD’nin en deneyimli diplomatları arasında gösterilen ve FETÖ karşıtı görüşleri ile tanınan eski Ankara Büyükelçisi ve Washington Enstitüsü Temsilcisi James Jeffrey’in yanı sıra Emekli Kongre Üyeleri Konseyi Başkanı Cliff Stears, FETÖ’nün okullarda yaptığı usulsüzlükleri ortaya koyan belgeselin yapımcısı Mark Hall ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir araştırma yapan, Kaliforniya Üniversitesi’nden Mujeeb Khan katılıyor.