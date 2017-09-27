ABD’li rapçi ‘dünya düz’ iddiası için para topluyor

GEÇTİĞİMİZ ay AKP’li Tolgay Demir’in iddiası Türkiye ve Dünya gündemine oturmuştu. Demir, dünyanın düz olduğunu iddia etmiş ve dünyanın yuvarlak olduğunu da masonların yazdığını öne sürmüştü. Bu iddianın bir benzeri de ABD’den geldi.

ABD’li rap şarkıcısı B.o.B (Bobby Ray Simmons Jr), “Düz Dünya” teorisinin destekçilerinden ve Dünya’nın düz bir tepsi şeklinde olduğunu kanıtlayacak uydu görüntülerinin peşinde. Bu grup, NASA çalışanlarının dünyanın farklı köşelerinde nöbet tutarak, biz dünyalıların düşmesini engellediğine inanıyor.

GoFundMe sitesinden yaklaşık 200 bin dolar para toplamayı amaçlayan B.o.B da kendisini “Düz Dünya Bob” olarak adlandırıyor. Sitede toplanan para 650 dolara ulaşırken, kampanyaya ilgi giderek artıyor. “Düz Dünya Bob” ise, teoriyi kanıtlayacak o “kavisi” araştırıyor.

Sitede görüntülü yaptığı açıklamada ABD’li rapçi şu çağrıyı yapıyor: “GoFundMe’de bu kampanyayı başlattım çünkü bir ya da daha fazla uyduyu uzayın olanca uzağına, ya da yapabilirsem yörüngeye gönderip, eğer varsa kavisi bulmak istiyorum”

‘Düz Dünya’cıların temel argümanı da, bu. “Dünya eğer gerçekten yuvarlaksa, o zaman nerede kıvrıldığını çıplak gözle görmek de mümkün olmalı” diyorlar. Ünlü rapçı B.o.B, daha önce de Twitter’dan paylaştığı mesajında “Bir fotoğrafta 16 mil uzaktaki şehir düz görünürken “hani kavis nerede? lütfen açıklayın bunu” diyerek takipçilerini ikna etmeye çalışmıştı.