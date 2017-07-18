AB'den Libya'ya şişme bot yasağı

BRÜKSEL'DE bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Libya'ya şişme bot ve tekne motoru satışına sınırlama getirilebilmesi için mutabakata vardı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamaya göre, AB üyesi ülkeler, söz konusu bot ve motorların 'insan kaçakçılarınca kullanılacağına kanaat getirmek için haklı gerekçelere sahip oldukları' takdirde, Libya'ya ihraç edilmelerini yasaklayabilecekler.



BAŞARI ŞANSI DÜŞÜK

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, açıklamada, alınan önlemin AB'den transit geçiş yaparak Libya'ya giden ürünleri de kapsadığı ancak balıkçılar gibi meşru ihtiyaç sahiplerini içermediği belirtildi. Ancak hem balıkçıların bu yasaktan etkilenmemeleri, hem de Libya'nın komşu ülkelerden şişme bot ve tekne motoru sağlamaya devam edebilecek olması, AB tarafından getirilen yaptırımın başarıya ulaşma şansını düşürüyor.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre, sene başından bu yana kaçak yollarla Akdeniz'i geçen 100 bini aşkın göçmenin yüzde 84'i bot ya da tekneyle Libya'dan İtalya'ya ulaştı. Bu güzergâhta gerçekleşen ve güvenlik açısından hayati derecede tehlikeli olan kaçak geçişler, son haftalarda ise yoğunlaştı.