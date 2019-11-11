AB'den DAEŞ'lilerin iadesine ilişkin flaş açıklama

AVRUPA Birliği Dış İlişkiler Konseyi Yüksek Temsilcisi Mogherini, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen AB Dış İlişkiler Konseyi sonrası açıklamalarda bulundu. Mogherini, Irak ve Suriye’de savaşmış DEAŞ mensuplarının vatandaşı oldukları AB ülkelerine iadesi hakkındaki bir soruya, “Bölgede savaşmış AB vatandaşı DEAŞ’lıların iadeleri, üye ülkelerin yetki alanına giriyor. Her ülkenin bu konuda kendi mevzuatları var. Avrupa Birliği olarak, üye ülkelere iş birliği için yardım edebileceğimizi daha önce aktarmıştım” diye konuştu.