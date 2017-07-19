AB’den ayrılık ilişkilerimizi etkilemesin

THERESA May’in Ratas’a Brexit’in Estonya ile ilişkileri olumsuz etkilememesi konusundaki kararlılığını ifade ettiği belirtilen açıklamada, bu ülkenin AB Dönem Başkanlığını üstlenmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdiği aktarıldı. Açıklamada, İngiltere’nin, dönem başkanlığında Estonya’ya tam destek vereceğini belirten May’in, bu desteğin özellikle siber güvenlik, internet üzerinde aşırıcılık faaliyetleriyle mücadele ve Akdeniz’deki sığınmacı krizi üzerinde yoğunlaşacağını vurguladığı kaydedildi. May’in Estonyalı mevkidaşına Brexit müzakerelerinin ilerleyişi hakkında da bilgi verdiği görüşmede, İngiliz liderin ülkesi ile AB vatandaşlarının haklarının karşılıklı olarak güvenceye alınması konusunda mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmaya varılmasını heyecanla beklediğini söylediği vurgulandı.