ABD’den Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarını Türkiye'ye seyahat konusunda uyardı. Bakanlıktan yayınlanan seyahat uyarısı bülteninde, “Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarını Türkiye'deki terör örgütlerinin devam eden tehditlerine karşı uyarır” ifadesi kullanıldı.

Amerika’nın Sesi’nde de yer alan bültende, “süren terör tehdidi nedeniyle, Amerikan hükümet personelinin güneydoğudaki belirli bölgelere seyahatlerine kısıtlamalar getirildiği, İstanbul ve Adana'daki personel ve ailelerinin faaliyetlerinin sınırlandırıldığı” belirtildi.

Bakanlığın 28 Mart'ta yayınladığı benzer uyarının yerini aldığı kaydedilen bültende, “ABD vatandaşlarına, bu zamanda Türkiye'ye seyahat ihtiyacını dikkatli biçimde gözden geçirmeleri ve güneydoğuya seyahatten kaçınmalarını tavsiye ediyoruz” denildi. Uyarıda, Türkiye'de son iki yıldaki terör saldırılarından örnekler sıralandı ve benzer kamuya açık mekanlarda yeni saldırılar olabileceği tehlikesine işaret edildi.

ABD hükümet personeline AVM’de toplanmaya yasak

Bültende Amerikalılar'a kalabalıktan, protestolardan ve gösterilerden uzak durmaları tavsiyesi de yapıldı. İstanbul'da ikamet eden ya da bu kenti ziyaret eden ABD hükümet personeli ve ailelerinin bir arada toplanmaları ya da büyük gruplar halinde seyahat etmelerine kısıtlama getirildiği ve İstanbul'daki bazı mekanları Konsolosluk onayı olmadan ziyaret etmelerinin yasaklandığı kaydedildi.

Bu mekanlar şöyle sıralandı:

-Alışveriş merkezleri gibi büyük, kalabalık alanlar ve yabancıların sıkça uğradığı ibadet yerleri, eğlence tesisleri, gece kulüpleri, spor ve kültür mekanları, kalabalık yaya trafikleri,

-Tarihi mekanlar, anıtlar, büyük pazar yerleri ve müzeler dahil, İstanbul genelindeki turist mekanları.

Uyarıda, Türkiye'deki ABD hükümet personelinin, güneydoğuda Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Bitlis ve Elazığ'ı ziyaret için izin almaları koşulunun geçerli kalmaya devam ettiği belirtildi. ABD hükümet personelinin Adana içindeki seyahatlerinin de kısıtlamaya tabi olabileceği kaydedildi.