Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102984
ALTIN
146.962
DOLAR
3.5584
STERLİN
4.7417
EURO
4.2002
30 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
30 Eylül 2017 Alanya -...
Kalp hastalarına seks uyarısı
Kalp hastalarına seks uyarısı
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
banner468

ABD’den Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik yeni bir seyahat uyarısı yayımladı. Bakanlığın internet sitesi üzerinden yayınlanan açıklamada "ABD vatandaşlarına bu dönemde Türkiye'ye seyahat etmeyi dikkatlice değerlendirmelerini önermekteyiz" ifadeleri yer aldı

ABD’den Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik yeni bir seyahat uyarısı yayımladı. Bakanlığın internet sitesi üzerinden yayınlanan açıklamada "ABD vatandaşlarına bu dönemde Türkiye'ye seyahat etmeyi dikkatlice değerlendirmelerini önermekteyiz" ifadeleri yer aldı

29 Eylül 2017 Cuma 16:45
ABD’den Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısı
banner404

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarını Türkiye'ye seyahat konusunda uyardı. Bakanlıktan yayınlanan seyahat uyarısı bülteninde, “Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarını Türkiye'deki terör örgütlerinin devam eden tehditlerine karşı uyarır” ifadesi kullanıldı.

Amerika’nın Sesi’nde de yer alan bültende, “süren terör tehdidi nedeniyle, Amerikan hükümet personelinin güneydoğudaki belirli bölgelere seyahatlerine kısıtlamalar getirildiği, İstanbul ve Adana'daki personel ve ailelerinin faaliyetlerinin sınırlandırıldığı” belirtildi.

Bakanlığın 28 Mart'ta yayınladığı benzer uyarının yerini aldığı kaydedilen bültende, “ABD vatandaşlarına, bu zamanda Türkiye'ye seyahat ihtiyacını dikkatli biçimde gözden geçirmeleri ve güneydoğuya seyahatten kaçınmalarını tavsiye ediyoruz” denildi. Uyarıda, Türkiye'de son iki yıldaki terör saldırılarından örnekler sıralandı ve benzer kamuya açık mekanlarda yeni saldırılar olabileceği tehlikesine işaret edildi.

ABD hükümet personeline AVM’de toplanmaya yasak

Bültende Amerikalılar'a kalabalıktan, protestolardan ve gösterilerden uzak durmaları tavsiyesi de yapıldı. İstanbul'da ikamet eden ya da bu kenti ziyaret eden ABD hükümet personeli ve ailelerinin bir arada toplanmaları ya da büyük gruplar halinde seyahat etmelerine kısıtlama getirildiği ve İstanbul'daki bazı mekanları Konsolosluk onayı olmadan ziyaret etmelerinin yasaklandığı kaydedildi.

Bu mekanlar şöyle sıralandı:

-Alışveriş merkezleri gibi büyük, kalabalık alanlar ve yabancıların sıkça uğradığı ibadet yerleri, eğlence tesisleri, gece kulüpleri, spor ve kültür mekanları, kalabalık yaya trafikleri,

-Tarihi mekanlar, anıtlar, büyük pazar yerleri ve müzeler dahil, İstanbul genelindeki turist mekanları.

Uyarıda, Türkiye'deki ABD hükümet personelinin, güneydoğuda Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Bitlis ve Elazığ'ı ziyaret için izin almaları koşulunun geçerli kalmaya devam ettiği belirtildi. ABD hükümet personelinin Adana içindeki seyahatlerinin de kısıtlamaya tabi olabileceği kaydedildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ABDSeyahatUyarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 17 ölü
Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 17 ölü
İspanya'da referandum krizi! Milyonlarca oy pusulasına el konuldu
İspanya'da referandum krizi! Milyonlarca oy pusulasına el konuldu
Avrupa’nın gözü İspanya’daki referandumda
Avrupa’nın gözü İspanya’daki referandumda

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim